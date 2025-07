Un famoso episodio tra Gerry Scotti e Paolo Bonolis continua a far parlare. Ecco tutti i dettagli tra ipotesi e realtà dei fatti.

Negli ultimi giorni, il mondo dello spettacolo è stato scosso da una notizia che ha riacceso vecchie apparenti tensioni mai chiarite del tutto: una presunta lite avvenuta tra Paolo Bonolis e Gerry Scotti. Le voci si sono riaccese dopo l’annuncio relativo a Bonolis che sembra essere destinato a prendere il posto di Scotti nella prossima edizione di ‘Tu sì que vales’.

Paolo Bonolis – www.donnaglamour.it

L’addio di Gerry Scotti a Tu Si Que Vales

Come detto, in queste ore si è tornati a parlare di quella che sarebbe stata una presunta lite, o forse solo un momento di tensione tra Gerry Scotti e Paolo Bonolis in passato. I rumors sono presumibilmente ripartiti dopo che il buon Gerry ha comunicato l’addio a ‘Tu Si Que Vales’ lasciando spazio, con ogni probabilità, a Bonolis tra i giudici del programma.

Un cambio che molti hanno interpretato come un segnale di rivalità mai sopita tra due delle personalità televisive più amate dal pubblico italiano e tra i volti di punta di Mediaset facendo tornare in mente alcuni retroscena circolati online relativi al passato quando ci sarebbero stati attriti tra i due, anche se non è mai stato veramente chiaro quale potesse essere il fattore scatenante.

La presunta lite: la verità

Anni fa, infatti, alcuni media di cronaca rosa e spettacolo avevano quindi portato a galla questa voce sui due conduttori che, va detto, non è mai stata confermata dai diretti interessati. Anzi. All’epoca dell’uscita di questa indiscrezione, poi inserita nell’ambito delle fake news, era stata Sonia Bruganelli a smentire il tutto in maniera categorica.

L’autrice tv, all’epoca dei fatti ancora moglie di Bonolis, aveva pubblicato una serie di stories con tanto di emoticon della risata per ‘bollare’ la notizia come falsa. Insomma, a quanto pare, la famosa lite tra Scotti e Bonolis non c’è mai stata. “Ormai chiunque può svegliarsi la mattina e sparare cavolate a piacimento”, aveva detto sempre la Bruganelli all’epoca. Insomma, a quanto pare tra i due famosi volti del piccolo schermo non sarebbe veramente accaduto nulla.