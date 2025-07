Dall’ossessione di Arisa alle dure rivelazioni di Fedez: i gossip della settimana

Tante notizie dal mondo dello spettacolo, dei social e della tv: andiamo a scoprire quali sono stati i migliori gossip della settimana.

Sono stati dei giorni decisamente movimentati dal mondo dello spettacolo, dei social e della televisione. Non solo per la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset 2025-26 con tante novità, ma anche per le particolari dichiarazioni di Arisa sulla sua ossessione e pure per il libro di Fedez di cui sono arrivati i primi spoiler. Andiamo a vedere quali sono stati i migliori gossip della settimana dal 7 all’11 luglio 2025.

Gossip della settimana: l’ossessione di Arisa

Sono stati giorni molto particolari per Arisa che si è confessata a tuttotondo parlando con Chi e svelando quella che, di fatto, è diventata per lei quasi un’ossessione. L’amata cantante, infatti, nel corso di una bella intervista, ha spiegato ai suoi seguaci cosa da tempo le stia passando per la testa, sottolineando come le manchi un evento particolare…

Arisa – www.donnaglamour.it

L’artista ha ammesso come per lei sia diventata una quasi ossessione la partecipazione a Sanremo. La cantante vorrebbe tornare alla kermesse musicale e magari esserne protagonista. Ce la farà?

Chiara Ferragni e Fedez: venduta Villa Matilda, i dettagli

Chiara Ferragni – Fedez – www.donnaglamour.it

Novità importante per l’ex coppia dei Ferragnez. Infatti, Chiara Ferragni e Fedez hanno finalmente venduto la famosa Villa Matilda, la dimora sul Lago di Como. Dopo mesi di speculazioni, infatti, è arrivato il comunicato congiunto dell’agenzia La Reale Domus Knight Frank e della società Fly Immobiliare ha confermato la cessione della prestigiosa dimora a Pognana Lario, avvenuta il 10 luglio 2025.

Mauro Coruzzi Platinette di nuovo in ospedale

Mauro Coruzzi – www.donnaglamour.it

Dopo i due ictus nei mesi scorsi, Mauro Coruzzi Platinette è tornato in ospedale per risolvere, si spera, i suoi problemi di salute. Il noto volto della televisione ha fatto sapere via social di essersi sottoposto ad un nuovo intervento nella speranza che, da questo momento, la sua condizione possa finalmente migliorare.

Fedez, arrivano gli spoiler sul suo libro

Fedez – www.donnaglamour.it

Novità per Fedez che è pronto a far uscire il suo primo libro. La notizia è arrivata nel corso di un’intervista con Gabriele Vagnato, in cui il rapper ha rivelato di essere al lavoro su un’opera scritta a quattro mani. In questo senso sono arrivati anche alcuni spoiler con i passaggi salienti che saranno trattati.

Simone Cristicchi colpito da un problema di salute

Simone Cristicchi – www.donnaglamour.it

Sono state ore di grande apprensione per la condizione di salute di Simone Cristicchi. L’artista è stato costretto ad annullare la sua presenza ad un evento dove si sarebbe dovuto esibire. Qualche ora dopo la comunicazione ufficiale del forfait, il diretto interessato è uscito allo scoperto svelando di essere stato colpito da una malattia, per la verità un importante disturbo che, per il momento, gli impedisce di portare avanti i suoi impegni.