Vacanze in Sardegna per la Belen Rodriguez che non ha fatto mancare foto e video in costume in versioni una più sensuale dell’altra.

Quando si tratta di Belen Rodriguez, lo sappiamo, ogni mossa fa parlare e provoca tante reazioni. E così, dopo la maschera vaginale con tanto di parodia della nota comica, ecco l’argentina tornare alla cronaca per la sua vacanza in Sardegna durante la quale non ha fatto mancare una serie di foto e video decisamente sensuali che hanno mandato in tilt tutto il web.

Belen in vacanza in Sardegna

Sono ore di relax e vacanza per Belen Rodriguez che è partita alla volta della Sardegna per godersi un po’ di tregua dal lavoro. Quale occasione migliore per l’argentina per farsi fotografare e filmare in pose sensuali e momenti decisamente bollenti. Per la donna, infatti, ecco una serie di scatti che hanno messo in secondo piano la location mozzafiato e il resto dei presenti.

L’argentina, infatti, è volata in Sardegna con i figli Santiago e Luna Marì, ma nei suoi scatti è lei la vera protagonista oltre la mega imbarcazione che evidentemente sta rendendo possibile gli spostamenti di tutto il gruppo nelle migliori spiagge dell’isola.

Le foto e i video bollenti: web in delirio

Per Belen, come detto, è stato tempo di foto e video veramente super. Prima sulla battigia, poi in mezzo agli altri bagnanti, decisamente sorpresi per la sua presenza, e infine anche sotto l’acqua con una nuotata da vera sirena. La Rodriguez ha infiammato il web con delle immagini uniche in costume dove il suo fisico scolpito ha infiammato i suoi seguaci che si sono spinti a commenti piuttosto entusiasti.

Il meglio, però, è arrivato dopo, con una nuotata ben ripresa nella quale l’argentina si è trasformata in “sirena”. Proprio questo video è stato un mix tra sensualità e bellezza che ha portato gli utenti a commentare in vario modo: “Una divinità”, “Una sirena, vorrei essere come te”, “Lato B pazzesco e tutto il fisico perfetto, complimenti Belen”.