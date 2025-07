Simone Cristicchi si ferma: la malattia che lo ha colpito

Dopo l’annullamento di un concerto previsto nei prossimi giorni, Simone Cristicchi è uscito allo scoperto spiegando la condizione che lo affligge.

Nelle scorse ore si era sparsa la voce, con tanto di comunicato ufficiale, dell’annullamento di un concerto previsto per il prossimo 12 luglio 2025 di Simone Cristicchi. In quel momento non c’erano state informazioni relative alle motivazioni che, adesso, purtroppo, sono state svelate dal diretto interessato che ha raccontato di essere stato colpito da un problema di salute.

Simone Cristicchi e il concerto annullato

Come anticipato, nelle scorse ore era stato comunicato un imprevisto legato agli impegni di Simone Cristicchi. Nello specifico la sua assenza ad un evento previsto al Forte di Bard nell’ambito della rassegna Aosta Classica il 12 luglio dove si sarebbe dovuto esibiri. Il cantante aveva improvvisamente annullato il tutto.

Nella nota ufficiale degli organizzatori dell’evento in Valle D’Aosta, si era potuto leggere che “a seguito di un sopravvenuto problema di salute dell’artista“, il concerto inizialmente previsto per il 12 luglio 2025 è stato annullato. Nessun dettaglio, però, era stato svelato in merito alle reali problematiche dell’artista.

La malattia che lo ha colpito: l’annuncio

A fare chiarezza, adesso, ci ha pensato il cantante che con una storia Instagram ha reso partecipi tutti della sua condizione: “È con grande dispiacere che devo annunciare che per un improvviso problema di salute sarò costretto ad annullare il concerto previsto per il 12 luglio al Forte di Bard, nell’ambito della rassegna Aosta Classica”, ha scritto Cristicchi.

Il cantante ha fatto di più, comunicando di essere stato colpito da una malattia: “Mi è stata diagnosticata la paralisi di Bell“, ha agguhto. “Una condizione temporanea che richiede riposo e attenzione. Vi ringrazio per la comprensione. Simone”. La speranza è che l’artista possa presto riprendersi e rimettersi al 100%, magari per tornare sul palco a far cantare tutti i suoi fan.