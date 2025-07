Simona Ventura allo scoperto: il messaggio a Pier Silvio dopo l’annuncio del GF

Torna al timone di una trasmissione Mediaset, Simona Ventura, che ha voluto mandare un caldo messaggio a Pier Silvio Berlusconi e all’azienda.

Con la presentazione dei palinsesti Mediaset 2025-26 sono state svelate tutte, o quasi, le carte della programmazione tv del Biscione. Tra le novità più importanti spicca senza dubbio il ritorno alla conduzione di un programma da parte di Simona Ventura che avrà il compito di rilanciare il Grande Fratello nella sua versione NIP, ovvero con personaggi non famosi. La conduttrice ha voluto mandare un primo messaggio in vista di questa nuova esperienza rivolgendosi a Pier Silvio Berlusconi e all’azienda.

Simona Ventura al Grande Fratello

Dopo averla rivista in Mediaset, su Canale 5, nel ruolo di opinionista de L’Isola dei Famosi 2025, Simona Ventura è pronta a tornare ufficialmente al comando di una trasmissione. Infatti, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di affidarle il rilancio del Grande Fratello, nella sua versione NIp, con persone non famose quindi.

Simona Ventura – www.donnaglamour.it

Una scelta che ha generato grande entusiasmo tra gli appassionati del reality e che ovviamente ha portato i fan di Super Simo ad essere felicissimi per lei. Alla conduttrice il compito di rialzare le sorti di un format che, va detto, negli anni con le edizioni Vip aveva un po’ perso appeal.

Il messaggio per Pier Silvio Berlusconi

In quest’ottica, la Ventura è sembrata veramente contenta e pronta a rimettersi in gioco e molto grata all’ad di Mediaset per l’occasione. Dando uno sguardo al profilo Instagram della conduttrice, infatti, ecco essere arrivato il messaggio proprio per Pier Silvio e il Biscione: “Sono emozionata ed entusiasta e soprattutto carica a pallettoni! Una sola parola che racchiude tutto quello che provo: GRAZIE! Avanti INSIEME“. Staremo a vedere come andranno le cose, le premesse sono delle migliori. La Ventura, per capacità e professionalità, è senza dubbio una garanzia.