Veronica Gentili compie gli anni e festeggia: spunta il “giallo” sugli auguri

Compleanno e valanghe di auguri per Veronica Gentili anche se tra le sue stories social su Instagram è spuntato un piccolo giallo.

Dopo essere tornata a parlare al termine dell’edizione de L’Isola dei Famosi 2025 da lei condotta con tanto di bilancio di quanto vissuto, Veronica Gentili è stata assoluta protagonista in queste ore per via del suo compleanno. Un momento che ha visto tantissime persone farle gli auguri ma che ha anche creato un particola piccolo “giallo”.

Veronica Gentili e gli auguri social

Nella giornata di mercoledì Veronica Gentili ha festeggiato il suo compleanno. La conduttrice, fresca di esperienza al timone de L’Isola dei Famosi 2025, si è goduta alcune ore di gioia nelle quali ha avuto modo di raccogliere tantissimo affetto da parte di amici, fan e colleghi. Dando uno sguardo al suo profilo Instagram, infatti, in diversi le hanno voluto mandare un pensiero.

Veronica Gentili – www.donnaglamour.it

La Gentili ha ripubblicato tantissime stories legate agli auguri ricevuti per il compleanno o anche dei semplici pensieri che la riguardano in occasione della sua festa. Tra questi, però, è parso mancarne uno preciso: quello di Dino Giarrusso.

Il “giallo” sul messaggio di Giarrusso

Sebbene, come tutti ben sappiamo, le stories social su Instagram abbiano durata di sole 24 ore, osservando il profilo di Giarrusso e quello della Gentili è stato impossibile non notare che tra le tantissime stories condivise della conduttrice manchi proprio il messaggio dell’uomo, ex concorrente de L’Isola con il quale, tra le altre cose, la padrona di casa aveva avuto qualche battibecco.

“Auguri alla mia vecchia ma giovanissima amica che splende da anni, e migliora come il vino…”, sono state le parole di Giarrusso per la Gentili. Peccato che sul profilo della donna non ci sia, al momento, traccia. Che possa essere stata una svista? Oppure una scelta voluta? Chi lo sa. Per ora il “giallo” resta…