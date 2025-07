Alcuni scatti in costume con tanto di messaggio sul piacersi: Vladimir Luxuria si gode l’estate e “provoca” gli haters.

Ha stupito tutti con una festa per i 60 anni davvero mozzafiato. Ora Vladimir Luxuria è tornata a farsi vedere in tutto il suo splendore in costume. Vladi, infatti, ha deciso di condividere sui social alcune foto in costume con tanto di messaggio, un pizzico provocatorio, agli haters che in passato l’avevano insultata e criticata proprio perché si era mostrata in due pezzi.

Vladimir Luxuria “alla luce del sole”

In passato Vladimir Luxuria era stata oggetto di ripetute offese per aver pubblicato alcune sue foto al mare in costume, in due pezzi. Diversi odiatori social le avevano contestato, in sintesi, di non essere un bello spettacolo. Un qualcosa che aveva mosso grande fastidio nella diretta interessata che già all’epoca aveva esposto il suo disappunto per questi haters.

Vladimir Luxuria – www.donnaglamour.it

Adesso, Luxuria è ritornata alla carica e lo ha fatto con due post distinti, ancora una volta in costume, dalla Croazia. Nel primo ha scelto una formula molto serena di approccio: “Alla luce del sole… sempre!”, le sue parole con tanto di riferimento al fatto che non si debba nascondere da nessuno.

La provocazione agli haters

Il vero affondo, con tanto di provocazione verso gli haters, è stato il secondo post. Non tanto per le foto, sempre in costume, ma per la didascalia scelta che fa riferimento appunto all’odio social spesso ricevuto. Luxuria, infatti, ha scritto: “Mi sento in armonia con la bellezza della natura perché ho imparato a piacermi per come sono: lo consiglio a tutti, così magari qualcuno smette di sfogare le proprie insoddisfazioni sugli altri con critiche e insulti“. A dare ancora più forza al suo messaggio uno degli hashtag usati, ovvero #transfobia, con chiaro riferimento agli haters e ai troppi commenti negativi che ancora oggi la colpiscono.