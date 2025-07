Alessandro Cecchi Paone ha confessato in radio alcuni aspetti inediti della sua vita privata e delle sue preferenze in termini di uomini.

Ha smentito la sua crisi con Simone Antolini diversi mesi fa, ma ora Alessandro Cecchi Paone è tornato a far parlare di sé per una intervista “spinta” a La Zanzara, trasmissione radiofonica con Giuseppe Cruciani. Durante il faccia a faccia, il volto tv e divulgatore scientifico ha spiegato alcuni aspetti privati e intimi legati a delle preferenze in tema… uomini.

Alessandro Cecchi Paone: il regalo e il sogno proibito

Intervenuto a La Zanzara con GIuseppe Cruciani, Alessandro Cecchi Paone ha avuto modo di parlare di questioni decisamente intime e personali legate alle sue preferenze a sfondo se**uale. Nello specifico, il divulgatore scientifico ha raccontato, per esempio, che qualche tempo fa, per il suo compleanno, una coppia di amici gli abbia regalato “una serata a tre”.

Ma non solo. Paone ha anche raccontato quale sia il suo sogno proibito: “Avere un rapporto, una storia con una guardia svizzera, ma non una cosa da una notte e via. Una storia con anche incontri fisici. Adesso sono sposato, ma prima o dopo avrei voluto. Questo è il mio sogno”, ha ammesso senza particolari problemi l’uomo.

Il debole per Vannacci e Salvini

Sempre durante l’intervista in radio, Paone ha poi risposto a delle domande in merito a chi sceglierebbe tra vari personaggi: “Tra Roberto Vannacci e Alessandro Zan con chi andrei? Non ho dubbi, con Vannacci“, ha detto Paone. “Lui è una bestia, ha fatto la folgore, Zan è morbido, dolce, è un mio amico molto caro e quindi non può scattare nulla”.

Curiosa anche la risposta tra Salvini e Bonelli, con il buon Alessandro che ha scelto Salvini. Così come ha fatto sorridere la decisione di preferire Macron a Trump.