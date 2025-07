Ilary Blasi attraversa il vicolo più stretto del mondo (e rischia): la foto virale

In vacanza con Bastian Muller, Ilary Blasi è diventata virale per alcune foto molto particolari mentre attraversa il vicolo più stretto del mondo.

Nei giorni scorsi ha tenuto banco, ancora, la questione dei famosi Rolex da condividere con l’ex marito Totti. Ora, per fortuna, Ilary Blasi è tornata a far parlare di sé per ragioni ben diverse e molto più “serene”. La conduttrice, infatti, è stata in vacanza con il suo Bastian Muller e si è ritrovata ad attraversare il vicolo più stretto del mondo. Le foto dell’impresa, non priva di rischi, sono diventate virali.

Ilary Blasi in vacanza con Bastian Muller

Tempo di estate e di vacanze per Ilary Blasi che in questi giorni è volata insieme al fidanzato, Bastian Muller, in Francia. I due sono volati in terra transalpina, dove hanno deciso di godersi un tour romantico tra le meraviglie della Provenza. Dando uno sguardo alle foto sui social della coppia è stato possibile osservare vigneti immersi nel verde, agriturismi e il mare cristallino della Costa Azzurra.

Ma non solo. Infatti, tra le tappe del viaggio di coppia ce ne è stata una molto particolare che ha portato la bella Ilary a diventare virale. Il motivo? La donna si è trovata ad attraversare il vicolo più stretto del mondo.

Le foto nel vicolo più stretto del mondo

Durante il suo viaggio in Provenza, la Blasi non ha fatto tappa solamente nei luoghi “da vip” come Saint Tropez e in generale in Costa Azzurra, ma ha voluto visitare anche un posto che, ad oggi, risulta ancora poco conosciuto ai più. La conduttrice e Muller sono andati all’Androuno quello che è stato definito il vicolo più stretto del mondo da National Geographic e che si trova nella città di Gassin.

Qui la Blasi ha deciso di avventurarsi e provare ad attraversare il vicolo rimanendo, per un primo momento, incastrata. Sui social è stato possibile vedere le foto diventate virali e pubblicate, per ora, da una pagina di fan della conduttrice che ora può sorridere dopo essersela vista “brutta”, anzi, “stretta”…