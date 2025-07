Francesca Pascale rompe il silenzio e smentisce la sua partecipazione a Ballando con le Stelle: “Non farò televisione”.

Negli ultimi tempi il nome di Francesca Pascale era stato accostato con insistenza al programma condotto da Milly Carlucci. Alcuni ipotizzavano un suo ingresso come concorrente, altri come “ballerina per una notte”, ma nessuna conferma ufficiale era mai arrivata. Fino ad oggi.

Dopo settimane di indiscrezioni, finalmente arriva la conferma: Francesca Pascale non parteciperà a Ballando con le Stelle. A chiarirlo è stata lei stessa, in un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, dove ha posto fine alle voci che la volevano nel cast del celebre show di Rai 1.

“Non farò televisione”: le parole di Francesca Pascale

Durante l’intervista, Francesca Pascale ha spiegato il motivo del suo rifiuto, sottolineando di non avere alcun interesse a entrare nel mondo della televisione.

“La verità è che non faccio Ballando con le Stelle, che per altro è la prima cosa che mi hanno chiesto. E non farò televisione perché non è per me un obiettivo ma al massimo è un mezzo, per poter comunicare qualcosa” ha dichiarato.

Francesca Pascale – www.donnaglamour.it

L’ex compagna di Silvio Berlusconi ha aggiunto che, qualora dovesse utilizzare i media, lo farebbe solo per dare voce a chi oggi non si sente rappresentato.

“Per me è molto importante. È un privilegio. E cerco di farlo nel migliore dei modi” ha concluso l’ex moglie di Paola Turci.

Francesca Pascale fuori dal cast: il futuro fuori dalla TV

Al momento, dunque, la partecipazione di Francesca Pascale a Ballando con le Stelle è esclusa. Salvo colpi di scena, non la vedremo né come concorrente né in alcun altro ruolo nella prossima edizione. Ma come spesso accade nel mondo dello spettacolo, mai dire mai.

Intanto, la produzione del programma continua a lavorare sul cast e resta da vedere quali altri nomi verranno confermati nei prossimi mesi.