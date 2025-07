Un dato davvero bizzarro su Temptation Island 2025: la trasmissione ha fatto crollare il traffico di un famoso sito a luci rosse.

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island. Ma a far parlare è ancora la primissima serata, quella del debutto, che a quanto pare, oltre ai numeri da record in merito agli ascolti ha fatto registrare anche un altro particolarissimo traguardo.

Temptation Island 2025: il record della prima puntata

C’era grande attesa per la nuova stagione di Temptation Island 2025 e la prima puntata non ha fatto deluso. Oltre alle dinamiche davvero pazze che si sono viste, a far parlare sono stati i dati d’ascolto. Su Canale 5, infatti, il reality ha fatto registrare l’esordio migliore di sempre con il 27.8% di share (che sale al 34.46% sul target commerciale) e 3.452.000 spettatori.

Filippo Bisciglia – www.donnaglamour.it

Nello specifico, come comunicato dai dati ufficiali, la prima puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia ha toccato picchi di 4.119.000 spettatori e del 42.16% di share. Numeri record confermati anche per fascia d’età. Tra i giovanissimi e non solo visto che si è registrata una media del 48% di share sui 15-34enni e il 60% di share sul target 15-19 anni.

Il dato sul sito per adulti per “colpa” del reality

Ma proprio questo boom di ascolti sembra aver portato anche una sorta di “rovescio della medaglia”. Come evidenziato da Trash Italiano, pare, infatti, che durante la prima puntata del reality per coppie un noto sito per adulti, Po** Hub, abbia fatto registrare un drastico crollo di traffico pari al -18% di accessi. Pare che si tratti di uno dei cali più significativi mai registrati per un programma TV. Cosa accadrà con le altre puntate? Staremo a vedere ma le premesse, almeno per il sito a luci rosse, non sono ottimali.