Le abitudini alimentari e quelle di allenamento di Antonella Clerici che ha confessato alcune particolarità relative alla vita di tutti i giorni.

Ha da poco raccontato di aver preso malissimo l’addio di un collega in tv. Ora, invece, Antonella Clerici è tornata a parlare di alcune sue abitudini tra alimentazione e fitness. La donna si è confessata a tuttotondo al podcast di Alessandro Cattelan, ‘Supernova’, ammettendo di essere una vera e propria stacanovista della palestra.

Antonella Clerici e le abitudini in tema cibo

Ospite al podcast di Alessandro Cattelan, ‘Supernova’, Antonella Clerici ha avuto modo di parlare di alcuni argomenti molto personali legati all’alimentazione, ai cibi che di solito mangia ma soprattutto alle abitudini di allenamento che la vedono, a quanto pare, andare in palestra tutte le mattine per cercare di tenersi in forma anche con l’età che avanza.

Parlando anche relativamente alla sua trasmissione ‘E’ sempre mezzogiorno’, la Clerici ha spiegato: “Mangio lì, ma mi porto delle cose da casa. All’inizio mangiavo le cose lì, però dopo un po’, tutti i giorni… sono cose anche abbastanza impegnative. Molto sceniche, si possono mangiare, sono commestibili, tutti mangiano lì”.

La palestra ogni mattina

Facendo riferimento proprio dei giorni a lavoro e dei pranzi magari con qualche sgarro, la Clerici ha quindi precisato: “Io che ho tendenza… non è che sono filiforme, ho pensato che portarmi una bella insalata, un po’ di pollo, o una pasta integrale… cerco di contenermi (nel mangiare in trasmissione quello che si prepara ndr)”.

Al podcast, la conduttrice ha poi svelato di allenarsi ogni giorno: “Quando sei giovane, qualunque cosa mangi bruci in un secondo e mezzo. Poi più vai avanti con l’età e più diventa complicato. Nella fase della menopausa è un po’ più complicato perder chili, quindi devi anche fare molta attività fisica”, ha detto. In questo senso, ecco la confessione: “Io mi punto la pistola alla tempia per andare in palestra, ma ci vado tutte le mattine“.