I Cesaroni: Elda Alvigini svela i primi retroscena

Elda Alvigini racconta il ritorno de I Cesaroni e difende il collega Claudio Amendola: “La polemica è costruita”.

“I Cesaroni” sono pronti a tornare sul piccolo schermo con una nuova stagione attesissima dai fan della storica fiction di Canale5. A parlare è Elda Alvigini, l’attrice che ha interpretato Stefania Masetti, personaggio amatissimo del quartiere romano dove la serie è ambientata. In un’intervista rilasciata a Leggo, l’attrice ha svelato alcuni dettagli sulle nuove puntate e ha commentato le polemiche legate all’assenza di alcuni protagonisti storici scatenata dalle parole di Claudio Amendola. Scopriamo che cosa ha detto.

“I Cesaroni parlavano già di inclusività”: le parole dell’attrice

Elda Alvigini ha spiegato perché, secondo lei, I Cesaroni restano ancora oggi una serie così attuale: “Si parlava già di famiglie allargate, differenze, inclusione. Solo che non ci si metteva l’etichetta“.

Stefania, il suo personaggio, tornerà come dirigente scolastica e rafforzerà il legame con Giulio Cesaroni, interpretato da Claudio Amendola, che in questa nuova stagione sarà anche regista.

Claudio Amendola – www.donnaglamour.it

Tuttavia, nel corso delle riprese, che sono già iniziate, non sono mancate le polemiche legate alle importanti assenze di alcuni membri del cast storico.

Amendola e le polemiche: “Un attore diretto, ma sempre aperto al dialogo”

L’attrice ha anche commentato le voci relative alla mancata partecipazione di attori come Alessandra Mastronardi e Max Tortora, Elena Sofia Ricci, dichiarando che si tratta di una polemica costruita: “Amendola ha un modo diretto di parlare. Ma nessuno ha detto che non voleva tornare per disprezzo. Semplicemente, alcuni avevano altri impegni“.

E sul collega-regista ha aggiunto: “Con Claudio ho avuto soggezione, non avevo mai fatto una scena da sola con lui. Ma è un grande professionista, sul set sa il fatto suo“.

Intanto le riprese della serie proseguono, nonostante le polemiche, e i fan della serie non vedono l’ora di ritrovare sul piccolo schermo i protagonisti della famiglia più amata della televisione.