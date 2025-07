Possibile colpo di scena per un fidanzato a Temptation Island 2025: arriva lo spoiler del programma con la produzione che ha richiamato tutti gli uomini.

Non solo l’indiscrezione su Antonio. Temptation Island 2025 continua a far parlare e lo fa anche grazie ad uno spoiler arrivato dallo stesso programma che ha mostrato quanto accaduto, in parte, nella seconda puntata trasmessa su Canale 5. Pare, infatti, che per un fidanzato possano esserci state brutte notizie. Di chi si tratta? Di Valerio.

Temptation Island 2025: caos tra le coppie

Non c’era bisogno di tanta immaginazione per comprendere come la seconda puntata di Temptation Island 2025 sarebbe stata decisamente scoppiettante. Le premesse viste nella prima hanno fatto intendere che anche il bis odierno non avrebbe deluso. In questo senso a prendersi la scena non saranno solo Sonia M e Alessio ma anche qualche altra coppia.

Filippo Bisciglia – www.donnaglamour.it

Come è stato possibile vedere da una clip video anticipata dalla stessa trasmissione sui social, infatti, pare che anche Valerio, fidanzato di Sarah, vivrà dei momenti decisamente scottanti e che lo metteranno a dura prova.

Lo spoiler su un fidanzato: il video

Dall’anticipazione mostrata dal profilo Instagram di Temptation, è stato possibile scoprire che la produzione ha richiamato il villaggio dei fidanzati chiedendo loro di avvicinarsi in capanno dove ad attenderli, quasi certamente, potrebbe esserci qualche clip delle fidanzate. In questo senso, particolare la reazione di Valerio che ha sbottato sentendosi coinvolto: “No, se è per me io non voglio vedere un ca**o, non me ne frega un ca**o adesso”, si sente dire dal ragazzo nel breve filmato. Cosa sarà successo tra lui e Sarah? Al momento la dinamica non è nota ma dalla rabbia e il fastidio del ragazzo è possibile che nel villaggio delle fidanzate qualcosa di “grave” sia accaduto. Ci sarà per caso un tentatore di mezzo?