L’ex ballerino di Amici Gabriele Esposito si è sposato con Andrea Pappalettera: il video su TikTok conquista milioni di visualizzazioni.

Gabriele Esposito, ex concorrente e vincitore della categoria ballo di Amici di Maria De Filippi nel 2015, ha sposato il compagno Andrea Pappalettera. La cerimonia si è svolta il 4 luglio con un romantico matrimonio all’aperto, circondati da amici, parenti e volti noti dello spettacolo. Ma a far parlare il web non è solo la celebrazione: è il video pubblicato su TikTok da Esposito che ha catturato l’attenzione del pubblico. Scopriamo tutti i dettagli.

“Ti amo”: due parole e milioni di cuori conquistati

In poche ore il filmato ha superato i 3,4 milioni di visualizzazioni, diventando virale e raccogliendo migliaia di commenti pieni di affetto. Il video mostra i due sposi correre mano nella mano attorno a un lunghissimo tavolo decorato con candele, tra sorrisi, applausi e commozione.

La clip, accompagnata dalla colonna sonora Ordinary di Alex Warren, ha colpito per la sua autenticità e tenerezza.

“Ti amo” è la semplice frase scelta da Gabriele per descrivere il momento, che sembra uscito da un film romantico italiano. Gli utenti lo confermano: “Sembra la scena di un film“, “L’amore vince sempre“, “40 metri di tavolo e di emozione pura“.

Dalla proposta alle Maldive al sì

La storia tra Gabriele e Andrea aveva già fatto sognare il pubblico lo scorso novembre, quando Pappalettera chiese la mano del ballerino con una romantica scritta sulla sabbia delle Maldive: “Mi sposi?“. Un abbraccio, un bacio, e oggi il coronamento di quel sogno.

La proposta è arrivata a quattro anni di distanza dall’inizio della storia d’amore, avvenuto nel 2020.

L’ex volto di Amici continua così a ispirare con il suo talento e la sua autenticità, portando in scena, anche nella vita reale, la bellezza dell’amore.