Svolta nella Famiglia Reale Inglese con focus a Kate Middleton: l’addio illustre dopo 15 anni di dedizione alla Principessa.

La Principessa del Galles ha raccontato da poco la sua esperienza con la malattia facendo capire di aver vissuto momenti decisamente pesanti e particolari. Ora, invece, Kate Middleton è chiamata ad un’altra situazione “complessa” che vede coinvolta anche un’altra persona che, di fatto, la sta lasciando dopo 15 anni di dedizione.

Kate Middleton e l’assistente: l’addio alla Famiglia Reale

Una svolta storica nella Famiglia Reale Inglese e soprattutto nella vita di Kate Middleton. Dopo 15 anni a sostegno della Principessa del Galles, infatti, come riportato da People e da altri media, la sua assistente personale, Natasha Archer, 37 anni, ha deciso di lasciare il proprio ruolo a palazzo con un obiettivo chiaro per il suo futuro.

Kate Middleton – www.donnaglamour.it

Entrata a far parte della Royal Family nel 2010, la Archer col tempo è diventata parte della cerchia ristretta di persone accanto a Kate rivestendo un ruolo fondamentale anche nell’evoluzione della donna in ambito di moda. In questo senso, il suo tocco è stato sempre riconoscibile.

La nuova vita di Natasha Archer

Sebbene questo addio alla Famiglia Reale abbia scosso un po’ tutto l’ambiente, da quanto si apprende i saluti sarebbero stati cordiali con tanto di augurio per quella che sarà la sua futura vita professionale. Pare, infatti, che la Archer abbia deciso di lasciare Kate e i Reali per mettersi in proprio, ovvero con l’intento di fondare la propria società di consulenza privata.

Con le sue capacità, riconosciute a livello mondiale, la donna non dovrebbe avere nessun problema ad aprire questo nuovo capitolo della sua vita che sarà senza ombra di dubbio positivo. Curiosità, invece, per quelle che saranno le mosse della Principessa del Galles ed eventualmente anche chi prenderò il posto dell’assistente dopo l’improvviso addio.