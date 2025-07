Momenti di apprensione al mare per Aurora Ramazzotti che ha dovuto fare i conti con uno dei più classici “incidenti” da spiaggia.

Solamente pochi giorni fa aveva parlato in modo molto intenso ed emozionante del rapporto con il proprio corpo. Ora, proprio una parte di esso è stata vittima di un piccolo incidente al mare. Stiamo parlando di Aurora Ramazzotti che, per fortuna, ha potuto contare sulla vicinanza del suo Goffredo Cerza e del piccolo Cesare Augusto.

Aurora Ramazzotti: incidente al mare

A quanto pare il primo tuffo al mare della stagione per Aurora Ramazzotti non è stato fortunatissimo. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros, infatti, è stata vittima di uno dei più classici “incidenti” da spiaggia. La donna, come ha raccontato il settimanale Oggi, infatti, è stata vittima di una puntura di una medusa che le ha causato non pochi fastidi.

“Il primo tuffo della stagione le riserva una dolorosa sorpresa”, ha fatto sapere con ironia il settimanale riguardo a quanto capitato alla Ramazzotti a Santa Margherita Ligure, in provincia di Genova, mentre si stava rilassando con la sua famiglia.

Le conseguenze e la reazione

Oggi ha condiviso alcuni scatti di quanto accaduto che mostrano come Aurora sia stata pizzicata da una medusa al braccio che, nel giro di pochi istanti, si è subito arrossato dandole non pochi problemi. A “salvarla”, però, ci ha pensato Goffredo Cerza che l’ha consolata riportando la serenità nella sua mente. Da sottolineare anche un altro passaggio importante.

Dopo essere stata punta, infatti, Aurora avrebbe informato il bagnino della presenza della medusa e si sarebbe premurata di aiutarlo per toglierla dal mare e quindi evitare che altri bagnanti della zona potessero fare la sua fine. Insomma, un finale positivo tutto sommato al netto di una ventina di minuti di sofferenza per il pizzico della medusa. La Ramazzotti è poi tornata a rilassarsi con il compagno e il piccolo Cesare.