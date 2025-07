Spoiler sul libro di Fedez: dalla rottura con Chiara, alla crisi personale e fino alla stoccata a Selvaggia Lucarelli.

Fedez ha colto tutti di sorpresa annunciando l’uscita del suo primo libro. L’annuncio è arrivato nel corso di un’intervista con Gabriele Vagnato, in cui ha rivelato di essere al lavoro su un libro scritto a quattro mani. Un progetto che si discosta completamente dalla musica, ma che si preannuncia denso di introspezione e significati profondi. La casa editrice, racconta Fedez, avrebbe voluto un testo più autobiografico in senso tradizionale, ma lui ha scelto un’altra strada: quella dell’elaborazione emotiva. Ma di cosa parlerà il libro? Svelati gli argomenti principali del testo.

Non solo Chiara Ferragni: il libro come terapia

In due lunghi estratti pubblicati su Instagram, Fedez offre un’anteprima del tono e dei contenuti del libro.

“Io so solo che ho quasi smesso di vivere: io non so quanto mi resta da vivere. Quando sto da solo, i demoni arrivano.”



Fedez che intenzioni hai io non— 💔🥺❤️‍🩹 pic.twitter.com/LovwqcQFgb — Francesca🪽 (@_cielodiperle) July 10, 2025

Non si tratta di una cronaca dettagliata della separazione da Chiara Ferragni, ma di una narrazione poetica, quasi un flusso di coscienza, che restituisce il caos interiore vissuto in questi ultimi anni.

Il passaggio dal palco di Sanremo ai letti d’ospedale, dai locali notturni alla solitudine mentale, viene raccontato con una lucidità che spiazza.

“Uno scontro tra due parti di sé stessi, che non prevede che entrambe sopravvivano. Il corpo resterà in vita dopo l’amputazione? Ero su quel palco, incapace di gestire il caos, ma anche in mille altri posti. In tutte le case dell’ultimo anno, su tutti i letti d’ospedale, sui divani dei litigi, nei locali dove mi sono rifugiato e ho fatto casini. Davanti alle facce che ho lasciato si coprissero di lacrime, le facce di chi, sfinito, sfinita, mi ha detto basta” si legge.

La citazione a Selvaggia Lucarelli: “Io sono la falena”

Non manca una stoccata a Selvaggia Lucarelli, che da anni definisce Fedez “la falena”, attratto dalla luce (degli altri). Il rapper ribalta l’epiteto e lo integra nella narrazione della sua discesa negli inferi: “Dall’inizio, c’è una parte di me che non ha deciso quasi niente“.

Il passo più crudo è quello in cui Fedez parla apertamente del suicidio, della sua esperienza con gli psicofarmaci e della dolorosa fase di disintossicazione. “Non è il colpo, è tutto quello che succede prima” scrive, descrivendo con parole taglienti la gestazione mentale del dolore.