“Ormai sono un coppia”: nuovo amore per Alessandro Basciano? Gli scatti

Alessandro Basciano e Ginevra Milia beccati insieme a Ibiza: è nata una nuova coppia? Scopri tutti i rumor.

Alessandro Basciano, dopo mesi di scontri social e giudiziari con l’ex compagna Sophie Codegoni, sembra pronto a voltare pagina.

Il dj, infatti, è stato immortalato in compagnia di Ginevra Milia in un video che ha subito fatto il giro del web. I due, infatti, sembrano trascorrere insieme le vacanze estive a Ibiza, suscitando numerosi commenti da parte dei fan e degli esperti di gossip. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Alessandro Basciano e Ginevra Milia: un nuovo amore

Il filmato, condiviso dalla celebre influencer Deianira Marzano, ha subito attirato l’attenzione dei follower, tra cui un utente che ha commentato: “Sull’hashtag di Bascigoni c’è il video di Basciano e Ginevra Milia insieme, lei che gli accarezza il viso, ormai sono una coppia“.

Qui lo screen che sta facendo il giro dei social.

Nonostante il silenzio del deejay, le immagini sembrano suggerire che tra i due ci sia più di una semplice amicizia, alimentando le voci di un possibile flirt.

Ginevra Milia è un’influencer milanese con oltre 10mila follower su Instagram, dove è conosciuta con il nome utente “ginevra_milia”.

Il complicato passato di Alessandro Basciano

Questo nuovo capitolo per Alessandro Basciano arriva in un momento particolarmente difficile per lui. Nell’ultimo anno il deejay è stato coinvolto in un caso che ha sconvolto i suoi fan: le accuse di stalking e minacce nei confronti di Sophie Codegoni, con la quale aveva avuto una storia d’amore iniziata durante la partecipazione al Gf Vip.

Dopo l’arresto di Basciano e la scarcerazione, la Cassazione ha disposto l’installazione del braccialetto elettronico, ma il dispositivo di sicurezza non è stato ancora applicato.

Nonostante i suoi problemi legali, Alessandro sembra aver trovato un po’ di serenità con Ginevra Milia, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali sulla natura della loro relazione.