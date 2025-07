Tina Cipollari e Cosimo di Uomini e Donne sono più che amici? Avvistati insieme, ipotesi di una storia d’amore.

La relazione tra Tina Cipollari e Cosimo Dadorante continua a fare parlare di sé anche dopo la fine dell’ultima edizione di Uomini e Donne. Sebbene non ci siano conferme ufficiali, le immagini pubblicate dalla celebre opinionista lasciano spazio a numerose speculazioni. Ma qual è la verità dietro a queste nuove uscite pubbliche? Tra i due c’è una semplice amicizia o è iniziato qualcosa di serio? Scopriamo le ultime indiscrezioni.

L’inizio della storia tra Tina e Cosimo

Cosimo Dadorante è stato uno dei corteggiatori che ha partecipato alla passata edizione del Trono di Tina Cipollari.

Durante il programma, i due avevano sviluppato una chimica particolare, caratterizzata da risate e momenti di complicità. Cosimo, con il suo umorismo e i regali speciali, ha conquistato il cuore della Cipollari, tanto che, dopo il programma, Tina aveva promesso di mantenere i contatti con lui.

Negli ultimi giorni, Tina Cipollari ha pubblicato alcune Stories sul suo profilo Instagram che li mostrano insieme. In uno dei video, i due sono ripresi mentre sfrecciano a bordo di una macchina rosso fuoco, mentre in un altro si trovano a pranzo, intenti a gustarsi un piatto di pasta.

Questi momenti di intimità sembrano confermare che tra i due c’è un legame che va oltre l’amicizia, anche se ancora non è chiaro se si tratti di una relazione amorosa.

Cosimo e Tina: un futuro insieme

Nonostante le voci sul web, i diretti interessati non hanno ancora confermato una relazione sentimentale. Ciò che è certo è che il loro rapporto sembra continuare al di fuori di Uomini e Donne.

Con la nuova stagione del programma che dovrebbe partire a settembre 2025, potrebbe esserci spazio per qualche dichiarazione ufficiale, magari proprio da Maria De Filippi.

In attesa di ulteriori sviluppi, non ci resta che seguire gli aggiornamenti sul caso, per scoprire se Tina e Cosimo diventeranno finalmente una coppia ufficiale.