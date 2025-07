Temptation Island: “Sono terrapiattista” e poi ammette il tradimento

Simone di Temptation Island rivela le sue convinzioni terrapiattiste, sorprendendo tutti. Scopri i dettagli.

Nella seconda puntata di Temptation Island, uno dei momenti più discussi è stato quello in cui Simone, fidanzato di Sonia B., ha condiviso con le tentatrici le sue particolari convinzioni. Durante un confronto con alcune delle single presenti nel villaggio, Simone ha rivelato di essere un convinto terrapiattista, sostenendo che la Terra non è sferica ma piatta. Ma non si è fermato qui: ha anche dichiarato che l’uomo non è mai andato sulla Luna e ha messo in discussione la teoria dell’estinzione dei dinosauri. Ma scopriamo tutti i dettagli delle sue singolari convinzioni.

Simone complottista: le reazioni delle tentatrici

Le parole di Simone hanno lasciato senza parole le tentatrici, che si sono mostrate sorprese e incuriosite.

Non è chiaro se Simone stesse parlando sul serio o se fosse un modo per attirare l’attenzione e divertire il pubblico. Sta di fatto che le sue dichiarazioni hanno suscitato una reazione forte, che sicuramente farà discutere ancora a lungo, alimentando il gossip sul programma.

Un “gioco” per intrattenere il pubblico

Mentre le convinzioni di Simone potrebbero sembrare strane e fuori dal comune, molti si chiedono se stia cercando di divertirsi con un gioco ironico, magari per intrattenere il pubblico a casa e i suoi compagni di viaggio.

Le dichiarazioni hanno sicuramente creato un momento di intrattenimento che ha alimentato il dibattito tra i telespettatori, che si sono scatenati sui social con meme e battute divertenti.

Resta da vedere come questa vicenda evolverà, soprattutto alla luce dei falò di confronto che vedranno protagonisti Simone e Sonia B.

Con le premesse di questa discussione, non mancheranno i momenti di tensione tra Simone e Sonia B. Temptation Island ha sempre saputo mettere alla prova le coppie in modi inaspettati, e questa stagione non sembra fare eccezione.