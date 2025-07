Un video di Diletta Leotta al naturale ha fatto scatenare una serie di commenti. La bella conduttrice è stata fermata per strada senza trucco.

Il nome di Diletta Leotta è senza dubbio tra quelli maggiormente chiacchierati nel mondo dello showbiz italiano. Le notizie sul suo conto si susseguono ogni giorno e dopo le voci su una nuova presunta gravidanza, ecco che la conduttrice DAZN si è trovata a fare i conti con alcuni commenti poco simpatici legati ad un momento di vita di tutti i giorni condiviso sui social.

Diletta Leotta fermata per strada senza trucco

Ogni giorno, tra tv e social, i seguaci di Diletta Leotta possono apprezzare contenuti di ogni tipo, tra lavoro e vita privata, della famosa conduttrice televisiva e radiofonica. La sua bellezza è evidente a tutti ma un recente episodio sembra aver portato qualche “odiatore” a non pensarla esattamente in questo modo.

Infatti, dando uno sguardo a TikTok, la Leotta è stata protagonista di un video che è diventato in breve tempo virale, nel quale è stata fermata per strada sotto gli studi di Radio 105. Fin qui nessun problema se non fosse che la donna, apparentemente, fosse senza trucco, suscitando reazioni di vario genere.

Il video e le reazioni

Sulla pagina TikTok della giornalista Anna Savini è stato possibile, come anticipato, vedere un video che riguarda appunto la donna e la Leotta, trovata sotto gli studi di Radio 105. “Ho trovato Diletta e dal vivo è ancora più bella, io ve lo dico”; ha fatto sapere la Savini ricevendo un “Grazie” dalla diretta interessata.

Le parole della donna, però, non hanno trovato parere positivo in alcuni seguaci social che si sono scatenati dando vita, nei commenti, ad una serie di affermazioni discutibili. “Ma se è irroconoscibile senza trucco”, “Sembrava Giacomo Urtis”, “Ma è davvero lei?”, si legge.

Al netto degli haters, va detto, la Leotta, anche senza filtri e senza chissà quanto trucco, è parsa molto bella e super disponibile. Probabilmente gli odiatori social ci saranno sempre. Bisogna farci l’abitudine e basta.