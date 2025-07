I grandi ascolti di Temptation Island 2025 hanno portato Mediaset a prendere una importante decisione. Ecco cosa succede dopo il boom.

A Temptation Island 2025 è “scoppiata la bomba” e forse anche per questo la produzione e Mediaset hanno preso una importantissima decisione in vista delle prossime puntate. Ebbene sì, perché le dinamiche tra fidanzati, fidanzate, tentatori e tentatrici hanno fatto un vero e proprio record di ascolti portando il Biscione a rivoluzionare i piani della programmazione.

Temptation Island 2025: i record delle prime due puntate

Esattamente come nelle più rosee aspettative, Temptation Island 2025 si è confermata regina degli ascolti televisivi. Dopo il boom fatto con la primissima puntata, anche la seconda ha fatto registrare numeri da record che hanno fatto applaudire tutta Mediaset rendendo merito ad autori, conduttore e tutte le persone che stanno dietro al reality per coppie.

Filippo Bisciglia – www.donnaglamour.it

Nello specifico, la trasmissione guidata da Filippi Bisciglia, con la seconda puntata si è confermata leader della prima serata con 3.697.000 spettatori e il 29.64% di share, che sale al 37.1% sul target commerciale. Il docu-reality ha toccato picchi di 4.300.000 di spettatori e del 40% di share.

La novità per le prossime puntate

Proprio questi numeri entusiasmanti, a quanto pare, hanno portato Mediaset a prendere una decisione importante relativa alle prossime puntate. Come spiegato da Fanpage, infatti, dando uno sguardo alla programmazione del Biscione per Canale 5, Temptation andrà in onda con la terza puntata regolarmente giovedì 17 luglio 2025 ma prima del gran finale, previsto il 31 luglio 2025, ci saranno la quarta e la quinta puntata una di seguito all’altra, ma in due giorni diversi.

Temptation, infatti, raddoppia con la trasmissione che verrà mandata in onda mercoledì 23 luglio 2025 e giovedì 24 luglio 2025. Insomma, il reality per coppie sembra essere un toccasana per gli ascolti della rete che intende sfruttare al massimo la situazione.