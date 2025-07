Il conduttore Alberto Matano ha avuto modo di parlare della sua vita professionale e del ruolo di numero uno de La Vita In Diretta.

Qualche tempo fa era stato al centro di diversi rumors in relazione al suo ipotetico passaggio a Domenica In dopo Mara Venier. In quella occasione, Alberto Matano aveva spiegato meglio la situazione e non si era fatto mancare alcuni passaggi “pungenti”. Adesso, il conduttore ha fatto ulteriore chiarezza sul suo futuro sul piccolo schermo con riferimento a La Vita In Diretta.

Alberto Matano: il giornalismo e La Vita In Diretta

Nel corso degli ultimi anni, la carriera di Alberto Matano è stata senza dubbio in crescendo. Il volto televisivo è passato a ricoprire svariati ruoli fino ad arrivare ad essere uomo di punta della Rai con uno dei programmi di maggiore successo della rete primaria della tv di Stato, La Vita In Diretta. Per Matano, indubbiamente, un grande riconoscimento.

Alberto Matano – www.donnaglamour.it

In questo senso, però, per lui si era spesso parlato della possibilità di cambiare e di avventurarsi in altre trasmissioni, cosa che alla fine non si è mai verificata, fatta eccezione per la collaborazione piacevole in Ballando con le Stelle.

Il futuro in tv: le parole

Intervenuto a margine del Festival Il Libro Possibile, sostenuto da Pirelli e tenutosi a Polignano a Mare. Il giornalista ha parlato del suo libro, Vitamia, ma, come detto, anche del suo futuro televisivo con particolare riferimento a La Vita In Diretta. “Devo dire che ogni anno a inizio di stagione penso ‘magari è il momento di cambiare'”, ha esordito Matano.

“Ma ogni giorno è una nuova arena, una nuova sfida, e l’amore del pubblico è sempre crescente. Se le persone mi aspettano in questo modo è come interrompere una relazione. Poi io mi diverto a fare il programma, il motore per me è sempre la passione. Non ho fretta di cambiare, è ancora tempo di Vita in diretta, almeno per questa stagione”. Insomma, il binomio vincente su Rai 1 verrà confermato anche per la prossima stagione e, chissà, magari anche più in là.