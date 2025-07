Antonella Clerici ha una telecamera Rai “nascosta” in casa: ecco perché

Aneddoto davvero curioso svelato da Antonella Clerici. L’amata conduttrice ha raccontato perché abbia una telecamera Rai “nascosta” in casa.

Ha fatto tanto discutere il commento di Antonella Clerici in merito all’addio di Gigi D’Alessio da The Voice. Adesso, la nota e amata conduttrice ha destato grande curiosità per una rivelazione relativa alla sua casa nel bosco che, a quanto pare, riserva un piccolo segreto. Quale? Una telecamera dalla Rai “fissa” e “nascosta” collegata durante la trasmissione da lei condotta ‘È sempre mezzogiorno!’.

Antonella Clerici e la telecamera Rai in casa

Intervenuta nel podcast di Alessandro Cattelan, Supernova, Antonella Clerici ha avuto modo di raccontare diversi aneddoti legati alla sua vita, privata e professionale, tra cui uno molto particolare in riferimento ad una telecamera “nascosta” in casa, o meglio, nel bosco dietro la sua dimora. “Io ho proprio una telecamera che, collegata con la Rai, è sopra la montagnetta e inquadra una parte del mio bosco”, ha spiegato la conduttrice.

Fornendo dettagli sulla questione, la Clerici ha aggiunto: “In diretta (a ‘È sempre mezzogiorno!’ ndr) vedi sul led il mio bosco, proprio in diretta. Questa è un’idea geniale”, ha detto ancora la conduttrice prima di spiegare il motivo dietro a questa trovata.

Il motivo della telecamera

La presentatrice, visto anche il grande interesse di Cattelan per la questione, ha dunque fornito ulteriori dettagli durante l’intervista al podcast: “Perché? L’allora direttore Stefano Coletta voleva fare la trasmissione nel bosco. Poi quando mi hanno detto che si trattava di un’ora e mezza tutti i giorni ho detto di no… diventava impossibile. Quindi ci siamo fatti venire l’idea di mettere questa telecamera che mandava il segnale. Poi devi stare attento perché se passa… ti vedono”.

Successivamente la Clerici ha spiegato che la telecamera comunque riprende un punto in cui non si arriva camminando e che quindi non ci siano particolari questioni legati alla privacy.