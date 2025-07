Intervista a tuttotondo per Fabio Canino che ha avuto modo di parlare di lavoro ma anche di vita privata confessando di aver trovato l’amore.

Aveva fatto delle rivelazioni su Milly Carlucci e il gesto in un momento delicato della sua vita, ora Fabio Canino è tornato a raccontarsi a Il Messaggero sottolineando aspetti inediti del suo privato e anche del lavoro. Il noto giudice di Ballando con le Stelle ha raccontando di aver ritrovato l’amore e tra i vari passaggi dell’intervista non si è fatto mancare anche una frecciatina ad Amici, talent di Canale 5 spesso in “lotta” proprio con la trasmissione di Rai 1.

Fabio Canino e l’amore: il nuovo compagno

Tra i vari passaggi dell’intervista a Il Messaggero, Fabio Canino ha raccontato di aver ritrovato l’amore e di essere felice: “Ho anche trovato l’amore. Il recente grande cambiamento della mia vita è quello. Per quasi sessant’anni ho sempre pensato di non meritarmi un compagno, poi tre anni fa ho conosciuto Emanuele”, ha ammesso il giudice di Ballando.

E ancora sul nuovo amore trovato: “Che lavoro fa? Lo stilista. Ci siamo conosciuti, ha insistito per un mese telefonando tutti i giorni e poi è successo. Andava così bene tutto che dopo un po’ una mia carissima amica l’ha fatto seguire. Niente. Nessuna magagna. Stiamo insieme da tre anni […]”.

La frecciata ad Amici e il confronto con Ballando

Non potevano mancare, durante l’intervista, alcuni passaggi sul suo ruolo di giudice di Ballando. In questo senso, Canino ha sganciato anche una frecciatina ad Amici, spesso in competizione proprio con la trasmissione di Rai 1. “Bisogna solo pensare a lavorare. E poi è un programma fatto benissimo, che funziona e con il tempo migliora sempre di più”, ha detto Canino con orgoglio.

“Adesso con i social abbiamo conquistato anche il pubblico dei giovani. Evidentemente anche loro vogliono vedere un vero show del sabato sera con le luci, il balletto e l’atmosfera giusta. Con tutto il rispetto, lo studio di Amici sembra una palestra, i giovani sono vestiti male, c’è il neon… Noi abbiamo un’altra qualità. E ospitiamo inserimenti di modernità e inclusione mai visti prima: trans, drag, due uomini insieme, una ballerina senza una gamba…”. Elogiando ancora il programma Rai: “Ballando è il programma più aperto della tv italiana. E il pubblico, come sempre, è molto più avanti di chi queste produzioni si trova a gestirle”, ha concluso l’uomo.