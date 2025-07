Belen e Antonino insieme per Luna Marì: la festa con “giallo”

Famiglia riunita: Belen e Antonino Spinalbese di nuovo insieme per il compleanno della loro figlia, Luna Marì. Piccolo “giallo” sui presenti.

La vacanza in Sardegna di Belen Rodriguez con tanto di foto “bollenti” si è arricchita di un altro momento importante, in questo caso decisamente felice e gioioso: il compleanno della sua piccola Luna Marì. La bimba, infatti, ha festeggiato con party a tema, il quarto compleanno e per l’occasione erano presenti anche papà Antonino Spinalbese e il fratellone, Santiago.

Belen e Antonino insieme per Luna Marì

Dando uno sguardo al profilo Instagram di Belen Rodriguez è stato possibile ammirare come l’argentina abbia organizzato, insieme all’ex compagno, Antonino Spinalbese, una festa magica per il compleanno, il quarto, di Luna Marì. Per l’occasione, la piccola ha avuto una festa a tema Barbie e principesse con qualche amichetto e la presenza pure di suo fratello, Santiago.

Belen Rodriguez – www.donnaglamour.it

A spiccare durante il party, un bellissimo castello gonfiabile e giochi di intrattenimento che hanno reso la serata favolosa. “Che tu sia sempre felice bimba mia! te amo”, ha scritto mamma Belen per sua figlia in un post social dedicato appunto alla sua piccola Luna Marì. Anche nonna Veronica Cozzani, presente all’evento, ha festeggiato la nipote con un post dove spicca anche una foto molto dolce dove sono apparsi appunto l’argentina e l’ex compagno, Antonino.

Il dubbio su Cecilia e Jeremias

Al netto della serata di grande festa e gioia, va detto, i più attenti hanno notato qualcosa di particolare. Infatti, al party c’è stato un piccolo “giallo”. Pare che gli zii di Luna Marì, Cecilia e Jeremias non fossero presenti. Chechu, va detto, ha però condiviso una bellissima storia social per augurare alla nipotina tanti auguri ma l’assenza, se confermata, al netto della condizione di gravidanza della donna, potrebbe continuare a far parlare in merito al rapporto tra le sorelle Rodriguez.