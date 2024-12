Fabio Canino: “Ecco cosa ha fatto Milly Carlucci quando mio padre è morto”

Il giudice di Ballando con le Stelle Fabio Canino rompe il silenzio sui dietro le quinte del programma: dall’addio di Mariotto alla confessione personale.

Non solo il caso dell’addio di Guillermo Mariotto da Ballando con le Stelle e la vicenda delle presunte molestie, Fabio Canino, giudice del programma di Rai 1, ha avuto modo di parlare di diversi argomenti collegati proprio alla trasmissione che lo vedono protagonista in prima persona. Nello specifico del ruolo che, in certe circostanze, gioca la presentatrice Milly Carlucci.

Fabio Canino, il retroscena a Ballando su Milly Carlucci

Intervistato da Fanpage.it, Fabio Canino ha parlato di tanti argomenti legati al mondo di Ballando con le Stelle. Facendo riferimento alle recenti vicende che hanno coinvolto Guillermo Mariotto, il giudice ha raccontato anche cosa gli accadde in passato in relazione proprio al programma e alla conduttrice Milly Carlucci.

Ballando Con Le Stelle

Cercando di spiegare come mai Mariotto possa aver reagito in un certo modo a Ballando con tanto di fuga, Canino ha svelato un aneddoto che lo riguarda in prima persona. “Quando stava morendo mio padre, in quelle puntate io ero una mer*a ed ero incattivito col mondo”.

Il giudice ha proseguito: “Io dissi: ‘Non mi diverto per niente qui a Ballando’. E Milly non disse nulla, perché capì il momento. Milly è così, è la sorella maggiore che conoscendo i problemi personali di ognuno, non viene a peggiorare la situazione”.

Il caso Mariotto: la fuga e le presunte molestie

Per quanto riguarda, invece, la situazione di Mariotto: “Quello che ha fatto Guillermo è grave ma non tanto come gesto, ma perché siamo in una gara e in una gara ci sono delle regole. Lui ha sbagliato in quello. Detto questo, credo che se uno si alza e se ne va da un programma televisivo – e lui non è un ragazzino, è uno che conosce bene le proprie responsabilità – vuol dire che qualcosa non andava, che non stava bene”.

Mente sulle presunte molestie ad un ballerino: “È una questione molto delicata. Non credo che lui abbia toccato il ballerino di proposito, si appoggia ma si vede chiaramente che lui non sa cosa c’è alle sue spalle. Penso, però, che succederà il finimondo perché con Fratelli d’Italia che cerca di attaccare chiunque sia gay, questa mi sembra un’occasione coi baffi”.