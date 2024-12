Arriva l’anello a Uomini e Donne: pubblico spiazzato

Incredibile scelta a Uomini e Donne dove tra il parterre over è andato in scena un momento davvero molto emozionante.

Spesso ci sono troppe discussioni, è vero, eppure Uomini e Donne è bello anche perché nel momento meno atteso possono capitare cose bellissime. Chiedere al parterre over che nel corso della puntata trasmessa oggi ha visto William e Manuela assoluti protagonisti. I due, dopo una conoscenza di poco più di un mese sembrano essersi trovati…

Uomini e Donne, arriva l’anello in studio

Pubblico di Canale 5 in estasi per quanto andato in scena nell’ultima puntata trasmessa di Uomini e Donne. Infatti, per quanto concerne il trono over, il cavaliere William e la dama Manuela si sono resi protagonisti di un momento molto toccante ed emozionante.

Maria De Filippi

In modo particolare, i due protagonisti del parterre over si stanno frequentando da poco più di un mese e chiamati a centro studio per parlare del loro rapporto si sono avventurati in qualcosa di inaspettato.

Nello specifico è stato William a prendere coraggio e a fare un regalo speciale a Manuela: una scatola con diverse foto del loro primo mese e mezzo insieme ma anche un pacchetto con un anello e una semplice richiesta: uscire con lui dalla trasmissione.

Le reazioni

La prima volta che abbiamo ballato era il 28 ottobre, è passato un mese. Sono emozionato perché ci siamo trovati subito bene e non ci siamo più lasciati. Lei mi ha fatto una sorpresa bellissima da me ad Agropoli. Spero che i miei amici del parterre trovino una persona speciale come Manuela”, ha detto William parlando del feeling nato subito con Manuela.

“Non ci credo, bellissimo e inaspettato”, ha reagito Gianni Sperti osservando la scena. Dal pubblico è arrivata subito una valanga di applausi per quella che sembra essere una bellissima coppia. “Unici, amore a prima vista”, si legge invece sul web dove il post con quanto accaduto condiviso dal programma ha ricevuto subito moltissimi like e commenti.