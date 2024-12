Amici, lo sfogo: “Non posso uscire, non posso”

Dopo la puntata domenicale di Amici, arrivano diverse reazioni per i risultati delle gare e non solo. Lo sfogo dell’allievo ora in sfida.

Si inizia davvero a fare sul serio nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Dopo la puntata andata in onda domenica, ecco che moltissimi ragazzi hanno dovuto fare i conti con i giudizi ricevuti dai propri professori ma anche dai giudici esterni. Alcuni allievi, inoltre, hanno dovuto accettare anche le classifiche con le relative sfide. Uno di questi è stato Trigno che non ha digerito la situazione.

Amici, Trigno va in sfida

Nel corso dell’ultima puntata domenicale di Amici andata in onda, i ragazzi della scuola sono stati chiamati ad esibirsi davanti a giudici esterni che, come ogni settimana, votano e danno vita ad una classifica.

Per quanto riguarda i cantanti, a finire in basso alla graduatoria è stato Trigno che ha dovuto quindi indossare la maglia rossa della sfida.

Maria De Filippi

Ad essere stato giudicato peggio degli altri cantanti dal giudice esterno è stato Trigno che, quindi, ha dovuto lasciare momentaneamente la maglia della classe della scuola e indossare quella rossa della sfida.

Il cantante ci è rimasto molto male e già durante il ritorno in casetta ha mostrato momenti di insofferenza.

Lo sfogo con Chiara

Arrivato poi in casa, Trigno ha deciso di sfogarsi con gli altri compagni spiegando come, a detta sua, non sarebbe stato corretto il giudizio nei suoi confronti anche al netto di quella che poi sarà la conseguente sfida con il posto nella scuola a rischio.

“Non posso uscire, non posso”, ha detto il ragazzo sfogandosi con Chiara con la quale ha un rapporto speciale. “Non uscirai”, gli ha detto Chiara. “Lo spero. Io sono teso, prima l’avevo presa meglio. Ora ci ho pensato e penso che sto lavorando bene. Gli sfidanti sono forti, sarà una settimana dura”.

“L’importante è rimanere concentrati in saletta”, gli ha ribadito Chiara. “Lo so lo so. Voglio rimanere positivo qua. Non voglio farmi prendere dall’ansia. Non voglio vedere gli sfidanti…”.

“Non devi pensare agli altri, pensa al tuo lavoro perché se poi ti viene l’ansia vai giù di testa”, ha ribadito Chiara cercando di tranquillizzare Trigno.