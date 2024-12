Tutti i nomi per il bebè di Giulia Salemi e Pretelli: svelata la lunga lista…

Tantissime opzioni ma ancora non arriva quella giusta: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli indecisi sul nome da dare al bebè in arrivo.

Saranno presto genitori del loro primo bambino insieme Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ma ancora non hanno deciso quale nome darà al bebè in arrivo. La giovane influencer, infatti, lo ha confermato prima in una bella intervista a Verissimo e successivamente anche sui social dove ha reso nota persino una lunga lista di opzioni che, ad oggi, non la convincono del tutto.

I nomi per il bebè in arrivo: Giulia Salemi svela la lista

Come si chiamerà il primo figlio di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? Ancora non si sa e a pochi giorni dall’arrivo del bebè è la stessa influencer a raccontare le sue sensazioni e anche la sua indecisione sul fronte nome del piccolo.

Giulia Salemi

Parlando con i fan su Instagram, la Salemi ha raccontato di non aver ancora scelto il nome da dare al bimbo che sta arrivando e ha mostrato una lunga lista di opzioni. In questa appaiono diverse soluzioni da Vittorio a Louis, passando da Gioele, Cyrus, Samir, Rafael, Ian e Ryan.

In questa lista, va detto, ci sono anche altri nomi come Samir, Julian o Rafael. Insomma, tantissimi e decisamente diversi nomi. “Nessuno mi convince”, ha scritto la bella Giulia replicando ad un utente.

La gravidanza e le previsioni sul parto

La Salemi, solamente pochi giorni fa, aveva parlato a Verissimo dando ulteriori dettagli sulla gravidanza e sull’arrivo del piccolo.

“Lo sento tantissimo”, ha dichiarato la donna. “Soprattutto la sera quando si muove proprio!”. Sul nome, la bella Giulia aveva appunto spiegato di non aver ancora scelto e che probabilmente la decisione sarebbe arrivata il giorno stesso del parto. A questo punto, dopo aver visto la lunga lista, staremo a vedere su qualche nome cadrà la scelta o se ci saranno sorprese.