Momento intimo per Luca Barbareschi che si è raccontato a ‘Da Noi… A Ruota Libera’, il programma in onda su Rai 1 con Francesca Fialdini.

Si è messo in gioco a Ballando con le Stelle raccontando qualcosa di più di sé. Ma adesso, Luca Barbareschi ha fatto ancora di più in occasione della sua ospitata a ‘Da Noi… A Ruota Libera‘, il programma in onda su Rai 1 con Francesca Fialdini. Il noto attore e presentatore ha svelato alcuni aspetti del suo carattere e delle sue esperienze di vita molto importanti.

Luca Barbareschi: i drammi in famiglia

Intervenuto nel faccia a faccia molto intimo con Francesca Fialdini a ‘Da Noi… a Ruota Libera’ su Rai 1, Luca Barbareschi ha confessato alcuni aspetti molto perspnali della sua vita. In particolare le sofferenze vissute in passato, da piccolo. “L’abbandono di mia madre è una ferita, che può essere vissuta anche come opportunità. Paradossalmente io ringrazio mia madre, ho anche lavorato per mantenerla, non l’ho mai maledetta […]”.

Luca Barbareschi

Altro episodio molto duro vissuto da Barbareschi riguarda quanto accadutogli a 13 anni. L’attore e conduttore, infatti, ha racconato: “A 13 anni la moglie di mio padre cercò di spararmi, le mie emozioni erano congelate, i traumi sono venuti fuori tutti dopo”.

La “parte femminile”

L’intervista molto intima di Barbareschi con la Fialdini ha poi visto anche aspetti ben diversi. In particolare l’attore ha spiegato: “La mia parte più bella è quella femminile, io ho sempre sedotto di più con il mio lato gentile. Ho pianto da Milly perché sono in quella fase senile dove mi commuovo per tante cose. A 21 anni mi sentivo già vecchio, poi sono tornato bambino dopo il divorzio e un nuovo amore. Il successo è la gratificazione dei tuoi sogni, della fatica e delle relazioni vere. Piangere è sinonimo di felicità”.