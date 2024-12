“Per tre settimane”: nuova rivoluzione per Myrta Merlino e Pomeriggio 5

Spesso nell’occhio della critica per le diverse assenze da Pomeriggio 5, Myrta Merlino torna a far parlare. Ecco perché.

Ci saranno presto delle novità per i telespettatori di Pomeriggio 5, programma Mediaset di Canale 5 condotto da Myrta Merlino. Ebbene sì, perché a quanto pare, nelle prossime settimane, la conduttrice saluterà i suoi seguaci per un periodo di stop. Al suo posto dovrebbe arrivare al timone della trasmissione il collega, Dario Maltese.

Myrta Merlino saluta Pomeriggio 5 per tre settimane

Sebbene le voci relative al futuro di Pomeriggio 5 e di Myrta Merlino si susseguano da tempo, per ora, l’ultima indiscrezione fa riferimento ad un addio, a tempo, della conduttrice, esclusivamente per le vacanze di Natale.

Myrta Merlino

A riportare quello che sarà il futuro prossimo del programma di Canale 5, è stato Dagospia: “La signora va in vacanza, in anticipo e per tre settimane“, si legge. “Quella stakanovista di Myrta Merlino saluterà la conduzione di ‘Pomeriggio 5’ venerdì 13 dicembre, si godrà le lunghe vacanze natalizie e farà ritorno in onda solo il 7 gennaio”.

Stando a Dagospia, “la trasmissione quotidiana, che dal prossimo anno potrebbe cambiare conduzione, sarà affidata al giornalista del Tg5 Dario Maltese”.

Il futuro del programma

Esattamente come sottolineato da Dagospia, le voci sul futuro di Pomeriggio 5 riguardano in generale proprio il destino del programma. Pare, infatti, che dalla prossima stagione, i vertici di Mediaset stiano ipotizzando una rivoluzione per riaccendere gli ascolti che, dopo l’addio di Barbara D’Urso, non sono stati esattamente ottimali.

Al momento non ci sono state conferme a tal proposito ma è possibile che si cerchino delle soluzioni con possibili cambi di format. Al momento, però, la trasmissione, suddivisa in una parte dedicata alla cronaca e un’altra più leggera incentrata sul gossip e lo spettacolo, resta comunque un appuntamento fisso per tantissimi italiani.