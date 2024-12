Selvaggia Lucarelli esce allo scoperto: il commento sul caso Mariotto

Guillermo Mariotto nella bufera per una presunta molestia ad un ballerino: Selvaggia Lucarelli ha rotto il silenzio e detto la sua.

Mai banale quando si tratta di dare il proprio giudizio, Selvaggia Lucarelli ha deciso di dire la sua in merito al recente caso che sta vedendo coinvolto Guillermo Mariotto, suo collega come giudice di Ballando con le Stelle, e la presunta molestia da lui fatta ai danni di un ballerino. La penna graffiante ha parlato via social schierandosi.

Selvaggia Lucarelli commenta il caso Mariotto

Non solo la fuga da Ballando con le Stelle e il rebus sul suo ritorno nella postazione da giudice. A scuotere Guillermo Mariotto, adesso, anche il caso di presunta molestia ai danni di un ballerino per il quale il mondo della tv sembra essere insorto chiedendo provvedimenti alla Rai.

Sull’argomento ha detto la sua Selvaggia Lucarelli che tramite una breve storia su Instagram ha commentato la vicenda.

Selvaggia Lucarelli

La Lucarelli, come detto, ha parlato tramite una storia social dicendo la sua sulla vicenda Mariotto. “Va bene tutto”; ha esordito la donna. “Ma (guardando il video), dire che Mariotto ha sfiorato le parti basse del ballerino intenzionalmente è davvero cattiva serie“.

Insomma, la penna graffiante, in qualche modo, sembra scagionare il collega di Ballando, almeno dal caso della presunta molestia.

E sul Tapiro d’Oro di Striscia…

Al netto della pacca sulla spalla e del sostegno, la Lucarelli non sembra pensarla in favore di Mariotto per quanto riguarda quanto accaduto durante la consegna del Tapiro d’Oro nei suoi confronti da parte di Striscia la Notizia.

In quell’occasione, Mariotto non era stato affatto gentile verso l’inviato Staffelli e in questo senso, la Lucarelli, in una seconda storia su Instagram, ha detto: “Detto ciò, Striscia la Notizia non si tocca”. Insomma, in questo caso, invece, la bella Selvaggia sembra aver voluto bacchettare il collega di Ballando.