Aria di crisi tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia? Le voci si stanno susseguendo da giorni e ora sarebbe arrivato anche un gesto chiarificatore.

Sono stati protagonisti, nel bene e nel male, a Ballando con le Stelle. Adesso, la coppia nella vita formata da Sonia Bruganelli e Angelo Madonia continua a far parlare di sé. Tra i due, dati in crisi da settimane, ci sarebbe stato in queste ore un momento, con tanto di gesto, che avrebbe chiarito la situazione emotiva…

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia: il gesto decisivo

Come sta andando la relazione tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia? La risposta potrebbe essere sorprendente viste le continue voci di crisi delle ultime settimane.

Ebbene sì, perché a netto delle indiscrezioni trapelate sui loro continui malumori e dubbi, ecco che dai social sembra essere arrivato un chiaro segnale.

Angelo Madonia

Nelle scorse ore, dal profilo Instagram della Bruganelli è arrivato un messaggio emblematico che riguarda la sua storia con Angelo Madonia. La donna, infatti, ha condiviso la foto di un piatto, probabilmente appena arrivatole in ristorante, e ha taggato proprio il ballerino professionista.

In questo senso è possibile che i due fossero insieme a cena a conferma che la storia sta andando avanti e che la crisi, almeno in quel momento, era solo un ricordo o, ancora meglio, una voce non veritieria.

I rumors su Paolo Bonolis

Tornando, invece, alle indiscrezioni relative alla crisi tra i due, giorni fa il settimanale Oggi aveva anche ipotizzato che potesse aver giocato un ruolo chiave in questo senso l’ex marito della bella Sonia, Paolo Bonolis.

Tra i due, infatti, i rapporti non sono mai stati persi dopo la separazione, anche per via della bella famiglia costruita negli anni. In tale ottica, era stato ipotizzato persino un ritorno di fiamma.

Adesso, però, anche grazie al segnale sui social, questa pista sembra, per il momento, essere stata accantonata.