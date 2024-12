Bruganelli-Madonia, aria di crisi: rispunta Paolo Bonolis…

Cosa succede tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia? Per molti i due sarebbero in crisi e le voci di un nuovo feeling con Paolo Bonolis si fanno insistenti…

Sembra già essere ai titoli di coda la relazione tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia. Secondo i meglio informati, infatti, tra i due sarebbe in corso una crisi. Ma non solo. Stando agli ultimi rumors, dietro questa situazione ci potrebbe essere anche la figura ingombrante di Paolo Bonolis con il quale la bella Sonia non ha mai, per ovvie ragioni, chiuso i rapporti dopo la separazione.

Sonia Bruganelli, le voci di crisi con Angelo Madonia

Li abbiamo visti divisi a Ballando con le Stelle per quanto riguarda le coppie ma, in un certo senso, fin troppo uniti anche considerando che fine abbia fatto Angelo Madonia nel programma. A quanto pare, però, il ballerino e Sonia Bruganelli starebbero attraversando un momento di crisi.

Sonia Bruganelli Paolo Bonolis

Sebbene da ambe due le parti non ci siano state conferme del momento delicato, i meglio informati avrebbero sottolineato come la coppia sarebbe ad un punto decisivo della propria relazione.

Lo stesso Madonia, al Corriere della Sera, aveva sottolineato il “momento complesso” della sua relazione con la donna anche se non aveva fatto capire bene i reali motivi dietro tale situazione.

E con Paolo Bonolis…

In questo senso, se di crisi si parla, è impossibile non citare quello che sarebbe anche il ruolo giocato dall’ex marito della Bruganelli, ovvero Paolo Bonolis. Secondo Oggi, infatti, il noto conduttore sarebbe uno dei motivi, se non il motivo, di tale crisi.

“Sono in tanti a scommettere che presto ci sarà un riavvicinamento tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. In fondo, i due non si sono mai lasciati veramente: vivono in due appartamenti attigui, quest’estate hanno fatto le vacanze insieme, affiatati e sorridenti, tra Sardegna e Formentera, con tutta la famiglia”. Staremo a vedere…