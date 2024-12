Fedez, presto in uscita il suo libro: ecco di cosa parlerà

Vuole stupire tutti con una autobiografia: stiamo parlando di Fedez che presto pubblicherà il suo libro. L’indiscrezione.

Il 2025 potrebbe essere l’anno di Fedez. Non solo il ritorno a Sanremo, in gara tra i big, ma anche un libro. Un’autobiografia da quel che sembra. Ebbene sì, perché in queste ore, l’esperto Gabriele Parpiglia ha mostrato una foto che riguarda proprio quella che sembra essere un’opera scritta dal rapper dal titolo ‘I giorni migliori dei miei anni peggiori’.

Fedez, esce la sua autobiografia

Sarà un 2025 ricco di emozioni per Fedez. Il rapper, infatti, oltre a prendere parte al Festival di Sanremo tra i big, qualche tempo dopo sarà protagonista dell’uscita di un suo libro, un’autobiografia nello specifico.

A renderlo noto è stato il giornalista ed esperto di gossip Gabriele Parpiglia che ha pubblicato una storia su Instagram dove si fa riferimento, appunto, all’opera di Federico.

Nello screen mostrato da Parpirglia si legge come descrizione dell’opera in uscita a marzo 2025: “Il libro confessione del personaggio italiano più popolare e divisivo. Un racconto senza filtri che ripercorre traumi e cicatrici, passate e recenti. Una biografia con l’efficacia di un libro terapeutico, un self-help che ha la vitalità di una narrazione autobiografica”.

Il commento di Parpiglia

Ovviamente Parpiglia non ha mancato di fare un commento e nella storia ha aggiunto: “Dopo Salmo, Geolier eccetera, ecco una bio di cui ne sentivamo il bisogno”.

E ancora: “La Ferragni sarà al centro della bio. La giovane bio. Uscita dopo Sanremo. Tutto coordinato”, ha detto l’esperto facendo presente che, con ogni probabilità, Fedez sfrutterà la visibilità della kermesse musicale per dire qualcosa sul libro in uscita.

A questo punto staremo a vedere se il rapper vorrà anticipare qualcosa sull’argomento oppure no. Sicuramente ci sarà grande interesse per scoprire quali temi Federico vorrà trattare e in che modo.