Zazzaroni: “Mariotto è Ballando con le Stelle. Ecco chi vince”

Il noto giudice di Ballando con le Stelle Ivan Zazzaroni sull’edizione in corso del programma: tra pronostico e i casi Bruganelli e Mariotto.

Un’edizione scoppiettante e ricca di colpi di scena a Ballando con le Stelle che si è basata però su pilastri importanti. Uno di questi è senza dubbio il giudice Ivan Zazzaroni che a Fanpage ha rilasciato una interessante intervista con tanto di pronostico su chi potrebbe vincere questa annata ma anche sui casi che ci sono stati durante le varie puntate: quello di Sonia Bruganelli e il più recente con Guillermo Mariotto.

Ivan Zazzaroni, il pronostico su Ballando con le Stelle

“Quest’anno è andata particolarmente bene, ma va sempre bene. Abbiamo chiuso al 29% sabato, 7 giorni prima al 26.9%”, ha esordito Ivan Zazzaroni parlando a Fanpage in merito ai grandi risultati di Ballando con le Stelle anche in termini di share e di ascolti.

Guillermo Mariotto

Il giudice storico di Ballando ha raccontato anche quelle che sono le sue sensazioni in vista della finalissima. In questo senso, ecco i suoi pronostici sulla finale del 21 dicembre: “Vince una tra Federica Nargi e Bianca Guaccero. Ma il terzo incomodo è Federica Pellegrini. Ha il DNA del campione e come underdog punterei su di lei”.

Il caso Bruganelli e la fuga di Mariotto

Zazzaroni ha poi avuto modo di parlare di quanto accaduto a Ballando con Sonia Bruganelli: “Il successo di quest’anno deriva prevalentemente dalla qualità del cast e del ballo”, ha detto in merito al ruolo giocato dalla donna durante la trasmissione. “Quello che è successo con la Bruganelli ha fatto sicuramente lavorare i social, ma è un pubblico diverso dal nostro”.

Sulla recente fuga di Guillermo Mariotto: “Guillermo è la nostra scheggia impazzita. Dà 2 a chi dovrebbe prendere 10 e viceversa. È sempre stato così. Forse, nelle ultime due puntate ha ecceduto, ma ci sta. Ha mandato un lungo messaggio a tutti dicendo che c’era un problema con la sarta, ma lasciamo stare. Mariotto è spettacolo, Mariotto è Ballando con le stelle. […] Ci lavoro da 17 anni e mi diverte ancora”.