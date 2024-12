Noemi e Totti, aria di Natale: l’albero è… doppio

Si avvicina il Natale e casa di Francesco Totti e Noemi Bocchi è stato fatto l’albero. Anzi, ben due. Ecco perché.

Il Natale si avvicina e anche a casa di Noemi Bocchi e Francesco Totti è tempo di decorazioni e anche di albero di Natale. Anzi, ben due. A farlo vedere ai suoi seguaci è stata la donna che tramite alcune stories su Instagram ha mostrato come la famigliola si sta organizzando in vista dell’avvicinamento al prossimo 25 dicembre.

Noemi Bocchi e Totti: doppio albero di Natale a casa

Dopo il caos del presunto tradimento di Francesco Totti a Noemi Bocchi, sembra che il peggio sia passato. In casa, infatti, i due stanno preparando le decorazioni per Natale e lo stanno facendo in modo decisamente speciale con ben due alberi…

Francesco Totti e Noemi Bocchi

Noemi, infatti, ha fatto vedere su Instagram di aver preparato, insieme ad un esperto del settore decorazioni, un albero bellissimo dorato e argentato con rifiniture bianche. Ma non solo.

Oltre a questo, in casa della Bocchi è spuntato un secondo alberello molto particolare a tema caramelle e dolci vari. Si tratta di un “candy tree” fatto o per i piccoli di casa oppure semplicemente come simpatica decorazione per gli ospiti.

Aria di nozze: spunta l’anello

La relazione tra Totti e la Bocchi sembra quindi vivere un momento importante anche al netto dei rumors passati in relazione ai presunti tradimenti del Pupone.

In questo senso, durante l’ultima vacanza a Dubai, pare che sia arrivato un anello di fidanzamento. Secondo indiscrezioni pubblicate da Chi, infatti, il gioiello, avvistato al dito di Noemi durante una cena di gala, potrebbe essere un simbolo di un futuro insieme, magari proprio di nozze.

Su questa ipotesi, però, va detto che i due non si sono sbilanciati dando ulteriori informazioni. Non resta che aspettare. Chissà che sotto gli alberi di Natale non possano esserci sorprese…