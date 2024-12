Giovanni Ciacci sta con Mariotto e chiede l’intervento della Carlucci: “Milly, parla!”

Il caso Guillermo Mariotto e la difesa di Giovanni Ciacci. Il noto volto tv ha fatto un appello a Milly Carlucci per prendere posizione.

La fuga da Ballando con le Stelle senza spiegazioni, la consegna del Tapiro d’Oro non senza polemiche e infine anche il caso di presunta molestia ai danni di un ballerino. Guillermo Mariotto è finito nell’occhio del ciclone per questa serie di ragioni appena citate ma può contare, almeno a parole, sull’appoggio di un volto noto del piccolo schermo, Giovanni Ciacci. L’uomo, infatti, via social ha preso una posizione netta chiedendo persino l’intervento di Milly Carlucci.

Giovanni Ciacci difende Guillermo Mariotto

A seguito di diversi episodi controversi che l’hanno visto protagonista nelle ultime settimane, le cronache rosa e del gossip parlano parecchio di Guillermo Mariotto. L’ultimo caso fa riferimento a delle presunte molestie verso un ballerino.

A prendere posizione a favore del giudice di Ballando con le Stelle, però, è stato in queste ore Giovanni Ciacci.

Guillermo Mariotto

Sui social, infatti, Ciacci ha scritto un lungo messaggio: “Conosco Guillermo Mariotto dal 1995 e non siamo mai stati amici. Ho collaborato con la casa di moda dove lui è direttore artistico e devo dire che pur non correndo tra di noi molta simpatia, c è sempre stata stima e rispetto“, ha esordito l’uomo.

“Penso che tutta questa situazione sia veramente una grande bolla, Guillermo può essere folclorico, ma da qui a parlare di molestia e chiedere la sua testa con un interrogazione parlamentare mi sembra una follia… apparte che chiedere la testa e’ un termine che andrebbe abolito per la sua violenza e crudeltà. Ballando con le Stelle è un programma tv e come tale deve essere preso. Spero che non sia uno scandalo montato per tenere alta l attenzione sulla gara. Me lo auguro con tutto il cuore…”.

L’appello a Milly Carlucci

La situazione di Mariotto a Ballando e in generale alla Rai sembra essere in bilico. In questo senso, Ciacci ha chiesto l’intervento alla Carlucci: “Milly Carlucci parla ti prego perché Guillermo non ne sta uscendo bene. Ripeto tra di noi non è mai corsa simpatia ma mi sento di difenderlo con tutto il cuore , poi se ha sbagliato, sarà la Rai e Ballando a prendere un provvedimento… Forza Guillermo sono con te, anche se non ti voglio bene!”