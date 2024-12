Teo Mammucari a Belve: spunta la foto nel momento dell’addio, cosa è successo

Le prime foto di Teo Mammucari e dell’intervista lampo a Belve: l’addio dello showman dalla trasmissione di Francesca Fagnani.

Indubbiamente è stato il caso della scorsa settimana e lo sarà anche in questa che sta iniziando. Stiamo parlando di Teo Mammucari e della sua intervista a Belve con Francesca Fagnani durata solo pochi minuti. A quanto pare, infatti, lo showman ha abbandonato il faccia a faccia con la giornalista lasciando tutti di sasso. Adesso, sui social, sono arrivate le primissime foto dell’accaduto.

Teo Mammucari a Belve: le prime foto dell’intervista

Cosa è successo a Belve tra Teo Mammucari e Francesca Fagnani? Solo la messa in onda della brevissima intervista potrà, forse, chiarirlo meglio. Quello che è certo è che quanto accaduto tra lo showman e la conduttrice sta facendo molto discutere.

Teo Mammucari

In queste ore sui social sono state svelate le primissime foto del confronto su Rai 2, e per la precisione dell’esatto momento in cui Mammucari si è alzato dallo sgabello e ha lasciato la padrona di casa durante l’intervista.

Negli scatti, ovviamente, non si capisce cosa sia potuto succedere ma si vedono le espressioni incredule di entrambi i protagonisti.

Il momento in cui Teo Mammucari ha abbandonato l’intervista di #Belve. In onda martedì sera. pic.twitter.com/0koCO5Torh — Trash Italiano (@trash_italiano) December 9, 2024

L'esatto momento in cui Teo Mammucari ha interrotto l'intervista a #Belve prima di abbandonarla. pic.twitter.com/6SEe2uxp4H — GigiGx (@GigiGx) December 9, 2024

Quando verrà trasmessa l’intervista

Ma quando verrà trasmessa l’intervista interrotta tra Mammucari e la Fagnani? A renderlo noto è stato lo stesso programma in una nota ufficiale.

“L’intervista di Francesca Fagnani a Teo Mammucari andrà in onda in versione integrale nel corso della quarta puntata di Belve, in onda il 10 dicembre in prima serata su Rai 2”. La produzione ha quindi deciso di non nascondere nulla di quanto successo ma di far vedere quei pochi minuti di faccia a faccia tra l’uomo e la donna.

Staremo a vedere se il confronto farà emergere cosa abbia portato il buon Teo ad allontanarsi e soprattutto se dopo la messa in onda ci saranno ulteriori reazioni.