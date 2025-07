Harry, smacco a William e Kate: la decisione che ha fatto infuriare i Reali

Un incontro molto particolare ha scosso la Famiglia Reale Inglese: una mossa legata a Harry non sarebbe piaciuta a William e Kate.

Nelle ultime settimane le vicende legate al Principe Harry e Meghan Markle, in relazione ad alcuni licenziamenti illustri andati in scena, hanno fatto molto parlare. Ora, invece, a destare particolare attenzione sarebbe stato un incontro che ha visto coinvolto anche Re Carlo che avrebbe, però, portato qualche malumore di troppo in William e Kate.

Harry e i rapporti con la Famiglia Reale Inglese

Da ormai tantissimi mesi i rumors sul rapporto sempre sul filo del rasoio tra il Principe Harry e il resto della Famiglia Reale Inglese fanno discutere. Non è dato sapere veramente cosa passi nella mente e nel cuore dei diretti interessati. Quello che è certo è che il feeling di alcuni anni fa sembra non essere lo stesso.

Re Carlo III – www.donnaglamour.it

Diverse scelte di Harry non sono state approvate dalla Royal Family ma Re Carlo starebbe facendo di tutto pur di riportare “a casa” il suo secondogenito. in questa ottica, il sovrano avrebbe anche già deciso di volerlo al suo funerale insieme al primogenito William. Proprio il Principe del Galles e sua moglie Kate, però, in queste ore avrebbero “storto il naso” per una decisione legata al rapporto tra King Charles e Harry.

L’incontro e il fastidio di William e Kate

Secondo alcuni tabloid inglesi, gli assistenti di Harry avrebbero incontrato Tobyn Andreae, responsabile della comunicazione del Re Carlo III, alla Royal Over‑Seas League di Londra. L’incontro, considerato un primo passo verso una riconciliazione non sarebbe affatto piaciuto a William e Kate. Il motivo? I due non sono stati informati e avrebbe saputo il tutto dai media.

Un amico ha confessato al Daily Mail che “non è una coincidenza” se William e Kate non avevano nessun rappresentante al tavolo delle “trattative”. Un altro insider, invece, ha fatto sapere che aver saputo “del summit dai giornali non gli è andato giù”. Allo stesso tempo, va detto, fonti ben informate e ben vicine all’ambiente della Royal Family hanno escluso la possibilità che il Re non avesse quantomeno informato William di questo incontro.