Leonardo Pieraccioni, spunta il “suo” profilo su Tinder: come stanno le cose

E poi all’improvviso ecco Leonardo Pieraccioni su Tinder. Il comico e attore risulta presente sull’app di incontri ma le cose non stanno proprio così.

Era stato protagonista indiretto di alcune rivelazioni in tema amore e proprio in chiave “incontri” riecco Leonardo Pieraccioni prendersi la scena. Il noto comico e attore, infatti, è apparso all’improvviso su Tinder con un profilo. Un qualcosa che ha destato grande scalpore e che ha subito portato il diretto interessato a fare le dovute precisazioni.

Leonardo Pieraccioni su Tinder

Cosa è successo a Leonardo Pieraccioni in queste ore? Qualcosa di decisamente particolare legato alla sua vita privata e al mondo social. Il comico e attore, infatti, quasi come un fulmine a ciel sereno è apparso con un profilo su Tinder, la nota applicazione di dating che punta a far incontrare le persone che sperano di innamorarsi.

Leonardo Pieraccioni – www.donnaglamour.it

A sottolineare proprio questa curiosità è stato il diretto interessato che, però, ha subito preferito fare chiarezza spiegando che il profilo che vede il suo volto ben noto sia falso. Si tratta, infatti, di un account non vero e non appartenente al comico.

Come stanno le cose: la replica

In questo senso Pieraccioni ha preso la presenza di tale profilo con tanta ironia condividendo il tutto e facendo qualche battuta: “Mi segnalano questo profilo fake su Tinder! Ovvio che sia tutto inventato: io non fumo, ho un gatto e non mi alleno proprio. L’unica cosa vera è il mio nome: STEVE! Leonardo è il nome d’arte, mi hanno scoperto. Da oggi chiamatemi Steve Pieraccia”, ha scritto nel post con tanto di prove e descrizione in bella evidenza. Un modo originale di ironizzare su fatto che, volendo, sarebbe stato anche piuttosto grave.

“Sei un grande Leonardo”, “Ma davvero non sei tu?”, hanno scritto nei commenti alcuni utenti. “Ahahahah almeno l’hai preso col sorriso, io mi sarei arrabbiato”, ha detto un altro fan del comico.