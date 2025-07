Damiano David allo scoperto: i Maneskin pronti alla reunion

Sembra essere vicina la reunion dei Maneskin. A parlarne è stato Damiano David che ha spiegato la situazione legata al gruppo e non solo.

Si stanno susseguendo senza freni le voci di una possibile reunioni dei Maneskin e ad alimentare tali voci ci ha pensato anche Damiano David. Una sua intervista rilasciata qualche tempo fa è stata ripresa in queste ore facendo ipotizzare il ritorno insieme del gruppo che ha fatto cantare e ballare tutto il mondo con la sua energia senza eguali.

Damiano David e la possibile reunion dei Maneskin

Sono ormai diverse settimane, se non mesi, che le voci su una presunta e definitiva reunion dei Maneskin invadono le pagine dei giornali e dei siti web di musica e spettacolo. Sul tema se ne sono dette veramente di ogni colore ma a quanto pare, adesso, il gruppo potrebbe veramente tornare ad essere una cosa sola.

Damiano David – www.donnaglamour.it

Intervistato dalla rivista britannica New Musical Express, infatti, Damiano David ha dato più di un indizio in merito alla presunta reunion cogliendo l’occasione anche di parlare del suo album da solista ‘Funny Little Fears’ e sottolineando come, a livello personali, conosca meglio se stesso.

Le parole del frontman

Damiano, senza particolari giri di parole, ha risposto ad alcune domande proprio in merito alla possibile reunion dei Maneskin: “Dobbiamo essere tutti ben riposati. E penso che dovremmo fare qualcosa che sentiamo davvero, che non sembri affatto un lavoro”. In questo senso, per rendere effettiva la nuova unione del gruppo, il frontman ha spiegato: “Ora so molto meglio di cosa ho bisogno e so che anche per loro è così, comprendono meglio di cosa hanno bisogno. Siamo cresciuti. Possiamo comunicare meglio tra noi e mantenere ogni cosa fattibile e sana”. Insomma, le premesse per rivedere la band far impazzire tutti gli appassionati di musica ci sono.