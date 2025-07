Un retroscena molto importante e mai raccontato tra Elisabetta Gregoraci e Alfonso Signorini. Ecco la “lite” mai svelata.

Vicinissima, come sempre, a Flavio Briatore in questa fase dell’estate, Elisabetta Gregoraci è stata protagonista di un’intervista al settimanale Chi nella quale ha rivelato un qualcosa di inedito relativo ad una sorta di lite abbastanza clamorosa avuta con Alfonso Signorini e, appunto, lo stesso giornale che aveva pubblicato una notizia in particolare sul suo conto.

La lite mai raccontata tra Elisabetta Gregoraci e Signorini

Come spesso capita, i giornali di gossip quando devono dare una notizia non guardano in faccia a nessuno. E proprio una situazione simile fu causa di una grande frizione tra Elisabetta Gregoraci e Alfonso Signorini. La donna, parlando a Chi, ha svelato il retroscena legato appunto al rapporto tra i due che, va detto, ora è stato recuperato, e una particolare copertina che uscì che la riguardava da vicinissimo.

Elisabetta Gregoraci – www.donnaglamour.it

“Ancora oggi mi fa stringere un po’ il cuore. Ero incinta da pochissimo. Talmente poco che non l’avevo ancora detto neanche alla mia famiglia”. ha raccontato la donna. “Era un momento delicato e volevo tenere tutto per me ancora un po’. Ma la notizia arrivò lo stesso. Non fui io a dirla. Alfonso la venne a sapere e… niente. Il giorno dopo ero già in edicola. ‘Elisabetta è incinta!’ in copertina”, ha detto la Gregoraci.

La lite e il chiarimento

In quella circostanza, la Gregoraci e Signorini a quanto pare non ebbero alcun chiarimento e questo portò, inevitabilmente, a delle frizioni tra loro. “Ci rimasi malissimo. Avrei voluto che mi chiamasse e mi dicesse: ‘Eli, lo so. Posso raccontarla io, questa cosa, come abbiamo sempre fatto?'”, ha detto ancora la donna.

Al netto di quanto accadde in passato, la bella Elisabetta ha poi aggiunto: “Quelle sono le cose che ti fanno arrabbiare proprio perché ci tieni. Ma alla fine, il bene vero supera sempre tutto. […] Con Alfonso, poi, ci siamo sempre ritrovati. Abbiamo riso tantissimo insieme […]”.