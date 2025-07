Veronica Gentili, spunta la verità sulla presunta lite con un ex naufrago

Un piccolo mistero che sembra essersi risolto in merito ad una presunta lite tra Veronica Gentili e l’ex naufrago de L’Isola, Dino Giarrusso.

Dopo l’esperienza vissuta al timone de L’Isola dei Famosi 2025, Veronica Gentili ha tirato le somme di quanto fatto. La conduttrice ha confessato di aver avuto una certa paura ma di essere soddisfatta del risultato. Dopo la fine del reality, però, la donna è stata protagonista di un piccolo “giallo” legato ad una presunta lite con Dino Giarrusso.

Veronica Gentili: la presunta lite con Giarrusso

Le voci di presunti malumori tra Veronica Gentili e Dino Giarrusso erano iniziate il giorno del compleanno della conduttrice. In quella occasione, infatti, la donna aveva ricevuto tantissimi auguri sui social, compresi quelli dell’ex naufrago con il quale aveva avuto una serie di battibecchi durante le varie serate de L’Isola.

Dino Giarrusso, shooting cast de “L’Isola dei Famosi” 2025 – www.donnaglamour.it

Peccato che proprio gli auguri di Giarrusso non erano stati ricondivisi dalla Gentili sulle proprie pagine social, una scelta notata dato che la donna aveva ripubblicato diversi messaggi d’affetto che le erano stati mandati.

La verità: come stanno le cose

A quel punto si era pensato, appunto, ad una lite tra lei e l’ex naufrago anche se, a quanto pare, le cose non starebbero affatto così. Giarrusso ha parlato a SuperGuida Tv precisando appunto che tra lui e la Gentili non esista alcun problema: “È una totale idiozia, Veronica è una mia amica da tantissimi anni. Non ha voluto semplicemente ricondividere gli auguri di nessuno dei naufraghi e ha fatto bene”. Insomma, ecco la verità sui presunti malumori tra lui e la conduttrice. Niente di vero.

Per quanto concerne il suo percorso in Honduras, invece, Giarrusso ha aggiunto: “Nei miei confronti è nato un pregiudizio, una scelta condivisa dal gruppo, nel darmi addosso a prescindere da ciò che accadeva. Ho visto crearsi dei clan, ho visto tanta ipocrisia, tante miserie”.