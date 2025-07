Sonia Bruganelli stupisce tutti e diventa “cameriera” a Formentera

Momento esilarante a Formentera dove in vacanza, tra vari volti vip, è spuntato quello di Sonia Bruganelli che si è improvvisata “cameriera”.

Dopo aver sorpreso tutti parlando del suo ex marito Paolo Bonolis e di chi vorrebbe al suo fianco, Sonia Bruganelli è tornata a stupire ancora una volta i suoi fan, in questo caso con un gesto del tutto inaspettato durante le sue vacanze estive a Formentera. L’ex moglie del noto conduttore, attualmente in relax sull’isola delle Baleari, ha deciso di “improvvisarsi” cameriera…

Sonia Bruganelli a Formentera: relax e lavoro

Come detto, con il suo solito fare ironico, Sonia Bruganelli ha preso nel modo giusto la sua attuale vacanza a Formentera dove si è ritrovata con una serie di amici e colleghi. La donna ha optato per improvvisarsi cameriera per una sera in un noto locale dell’isola, frequentato da diversi personaggi vip tra cui Federica Nargi e Carolina Marconi.

Sonia Bruganelli – www.donnaglamour.it

Con il suo consueto spirito ironico, Sonia è stata immortalata mentre portava cocktail ai tavoli con il sorriso sulle labbra, scherzando sul suo nuovo “mestiere” e divertendosi a interpretare il ruolo di barista. Alcuni video pubblicati sulle sue stories Instagram la mostrano mentre serve con disinvoltura drink e intrattiene i presenti, tra cui appunto volti noti della tv italiana.

L’ironia e il divertimento

Il locale in questione, uno dei più apprezzati di Formentera, è una meta ambita per celebrità e volti noti del jet set italiano. In questo senso, la Bruganelli, da sempre amante della mondanità ma anche dell’ironia, ha scelto di vivere la serata all’insegna del divertimento, scendendo da quello che si potrebbe definire un piedistallo e mettendosi in gioco.

Tra un brindisi e l’altro, la produttrice televisiva ha confermato ancora una volta di sapersi prendere poco sul serio e di avere una grande voglia di leggerezza, nonostante i riflettori puntati su di lei. Un momento spontaneo e genuino, che ha conquistato il web e dimostrato, ancora una volta, il lato più autoironico e autentico della bella Sonia che, spesso e volentieri, era stata criticata per certe uscite e vicende, anche oltre il dovuto.