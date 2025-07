Luca Argentero: “Ho avuto un successo clamoroso ma mi chiedono ancora del GF”

Interessante intervista al famoso e amato attore Luca Argentero che ha ripercorso la sua lunga carriera togliendosi qualche sassolino.

Non solo la recente fuga romantica con sua moglie, Luca Argentero è sempre sulla cresta dell’onda e lo conferma anche nel corso dell’ultima intervista rilasciata a Il Giorno Magazine nella quale ha avuto modo di affrontare diversi argomenti legati alla sua vita professionale e una carriera ormai ventennale che lo ha visto, di recente, portare avanti la Sodamore, un progetto nato insieme a sua sorella Francesca, Michele Corino, Emanuele Boero e all’ad Giovanni Rastrelli, che si sono riproposti un semplice obiettivo: proporre qualcosa di nuovo da bere in compagnia ma rigorosamente analcolico.

Luca Argentero e il successo ottenuto

Dando uno sguardo alla sua carriera ormai di ben 20 anni, Luca Argentero non ha nascosto una certa soddisfazione per il percorso fatto: “Un successo clamoroso. Cinquanta film, una grazia inaspettata e incredibile. Per altro unendo continuità e qualità, perché non ho nemmeno avuto un momento di stanca o di buio, come è normale che succeda in una carriera d’attore. Niente”.

Luca Argentero – www.donnaglamour.it

Argentero ha poi aggiunto: “E anche il pubblico mi ha seguito con affetto nelle tante esperienze fatte: dal cinema alla tv, dalla radio al teatro. Cose diverse, tutte andate piuttosto bene, dove credo emerga la mia leggerezza, il fatto di giocare con questo mestiere. Questione di fortuna e di merito, che dopo vent’anni ho iniziato a riconoscermi”.

Il “sassolino” sul GF

Tra i vari passaggi dell’intervista a Il Giorno Magazine, di cui vi riportiamo solo alcuni stralci, l’attore ha aggiunto: “Cosa mi avevano sconsigliato di fare? Mi dicevano che per un attore presentare le Iene o fare il giudice da Amici erano scelte troppo pop. Oppure che non potevo pensare a un cinepanettone dopo aver lavorato per Özpetek o Placido. Invece ogni cosa ha contribuito a comporre una rotondità […]”.

Curioso poi un piccolo sassolino legato al passato ed in particolare al Grande Fratello: “Se mi sento libero dallo stigma del GF? Non ho quella etichetta eppure una domanda viene sempre fuori invece di parlare dei 50 film fatti. Da allora c’è stato davvero di tutto, i miei progetti vanno da un’altra parte e il Grande Fratello dell’epoca non ha molto a che vedere con la trasmissione che c’è oggi”.