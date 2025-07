Teresanna, confessione “intima” colpisce i fan: cosa succedeva su L’Isola

Dopo la fine de L’Isola dei Famosi 2025, ecco Teresanna Pugliese svelare alcuni retroscena molto personali sulle abitudini dei naufraghi.

Ha superato alcune paure durante la sua esperienza a L’Isola dei Famosi 2025 e lo ha raccontato anche di recente fornendo diversi dettagli. Stiamo parlando di Teresanna Pugliese che tramite i propri canali social ha avuto modo di confrontarsi con i suoi fan raccontato, adesso, alcuni retroscena piuttosto personali che riguardano le abitudini dei naufraghi, anche quelle pià intime…

Teresanna e il post Isola dei Famosi

Intervenuta in un Q&A su Instagram, Teresanna Pugliese ha spiegato ai propri seguaci di aver ripreso la sua vita “tutto a 300 all’ora, con grande entusiasmo e con grande voglia di recuperare il tempo perso”. Allo stesso tempo, però, che il rientro in Italia dopo diverso tempo trascorso in Honduras non sia stato sicuramente facile.

Teresanna Pugliese – www.donnaglamour.it

Tra le problematiche principali del rientro nel Bel Paese c’è stato quello legato alle abitudini sull’alimentazione. La donna ha aggiunto di aver dovuto fare i conti con delle problematiche: “L’errore che ho fatto è che mi sono buttata sul cibo con voracità la prima sera, infatti sono stata male per qualche ora”.

La confessione: tra bisogni e depilazione

Successivamente è stato tempo di qualche confessione davvero personale. In tanti, infatti, le hanno domandato in che modo i vari concorrenti si comportassero per quanto riguarda “l’andare in bagno”, ovvero fare i propri bisogni, ma anche per la depilazione. In questo senso, Teresanna non si è nascosta e ha rivelato: “Per la depilazione, per chi aveva un’estrema necessità, c’era una lametta a disposizione, ma non sempre. Non tutti avevano questa necessità. Per quanto riguarda il bagno, usavamo un bidone alto della spazzatura, con un coperchio e una busta nera”.