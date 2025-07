Alessandra Amoroso, la bellissima dedica al compagno durante il concerto: il video

Momenti magici tra musica e amore per Alessandra Amoroso e il compagno Valerio Pastore, prossimi a diventare genitori.

Nel corso del suo Fino a qui Summer Tour 2025, Alessandra Amoroso ha offerto ai fan uno dei momenti più emozionanti dell’intera tournée. La cantante, che nonostante la gravidanza ormai giunta all’ottavo mese sta continuando con orgoglio a “saltellare sul palco”, durante la performance di “Io non sarei”, ha deciso di dedicare il brano al compagno, Valerio Pastore.

Alessandra Amoroso e l’amore con Valerio Pastore

Come anticipato, Alessandra Amoroso si è resa protagonista di un semplice ma cruciale verso il suo compagno Valerio Pastore durante una recente esibizione canora sul palco. Una situazione che ha colpito tutti i presenti, e che è stato immortalata in un video che in poche ore ha fatto il giro del web diventando virale.

Il rapporto tra la Amoroso e Pastore, insieme ormai dal 2023, si è consolidato nel tempo con i due che hanno deciso di vivere la relazione lontano dal gossip e in generale dai riflettori preservando il proprio privato con grande attenzione. Solo pochi mesi fa, poi, era arrivato l’annuncio della dolce attesa che ha sorpreso tutti.

Il gesto al concerto

Ora, come detto, la Amoroso ha deciso di omaggiare il compagno pubblicamente e dopo aver condiviso alcuni giorni fa delle foto anche insieme a lui, ecco essere arrivata la dedica con la canzone “Io non sarei”. Al concerto, mentre Valerio era seduto tra il pubblico, probabilmente ignaro della dedica imminente, ecco la canzone che ha visto il ragazzo non trattenere l’emozione e lasciarsi andare ad un sorriso di gioia mixata a qualche lacrima.

“Lei che gli dedica la canzone, lui che sorride e quasi piange, che belli”, ha scritto un utente. “L’emozione di Valerio quando sente Ale cantare la canzone a lui dedicata”, ha commentato un altro fan.